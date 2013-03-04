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Всероссийский проект "Искусство быть первым" стартовал во Владивостоке
Во Владивостоке в музее «Артэтаж» (ул. Аксаковская, 12) состоялось открытие выставки «Это здорово!», которая явилась стартом всероссийского проекта «Искусство быть первым».
Проект – серия арт-мероприятий в разных городах России - создан для возрождения традиции культурных олимпиад. Итогом проекта «Искусство быть первым» должно стать формирование крупнейшей в России коллекции работ, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Планируется, что работы будут экспонироваться в Сочи во время Олимпийских игр.
На выставке «Это здорово!» порядка 50 художников из Владивостока, Уссурийска, Артёма, Находки и других городов Приморья представили более 70 работ на тему спорта и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Следующим городом, где пройдет предолимпийская выставка проекта «Искусство быть первым», станет Хабаровск. Всего с марта 2013 года по февраль 2014 проект пройдет в 12 крупных городах и охватит все федеральные округа России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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