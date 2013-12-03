Супруга губернатора Приморья покажет внутренний мир русской женщины

Совместный проект художников Ирины Миклушевской и Харуми Косуги откроется 5 декабря в Приморской государственной картинной галерее.

Экспозиция «Внутренний мир русских и японских женщин» составлена из двадцати камерных произведений.

Как сообщили в Приморской картинной галерее, непостижимым образом работы, написанные в разное время никогда ранее не встречавшимися женщинами, имеют удивительно много сходных черт. При взгляде на акварели двух мастеров из столь разных стран — России и Японии — возникают многочисленные параллели: в их натюрмортах перекликаются мотивы, практически идентичны стилистика, колористические и пространственные решения.

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, в рамках проекта также организованы фотовыставка и видеопрезентация «Казаки – самураи».

Проект продлится до 22 декабря.

ZRPRESS.RU, Владивосток.