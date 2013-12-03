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Супруга губернатора Приморья покажет внутренний мир русской женщины
Совместный проект художников Ирины Миклушевской и Харуми Косуги откроется 5 декабря в Приморской государственной картинной галерее.
Экспозиция «Внутренний мир русских и японских женщин» составлена из двадцати камерных произведений.
Как сообщили в Приморской картинной галерее, непостижимым образом работы, написанные в разное время никогда ранее не встречавшимися женщинами, имеют удивительно много сходных черт. При взгляде на акварели двух мастеров из столь разных стран — России и Японии — возникают многочисленные параллели: в их натюрмортах перекликаются мотивы, практически идентичны стилистика, колористические и пространственные решения.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, в рамках проекта также организованы фотовыставка и видеопрезентация «Казаки – самураи».
Проект продлится до 22 декабря.
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