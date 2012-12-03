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Во Владивостоке прошла кукольная выставка

03 Декабря 2012, 13:46 | Владивосток

«Мама, смотри! Снег!», «Живая вода рек и каналов Санкт-Петербурга», «Повелитель снов», «Я взрослая!», «Флоренция», «Ветер странствий»… - эти и еще три десятка авторских кукольных экспозиций очень органично смотрелись в бельведере владивостокской усадьбы «Вавилово», завершившей столь оригинальным вернисажем нынешний выставочный сезон. Что ни кукла - то история, что ни образ - то легенда. Самое же удивительное заключалось в том, что для их создательниц, занятых в бизнесе и общественной деятельности, это всего лишь хобби.

«Кукольные истории» рассказали Юнна РЕЗАЕВА, Наталья ГАНИЧЕВА, Татьяна АХОЯН, Венера КИМ, Елена ФЕДОТОВА, Валерия СОЛЯНИК и Елена БУСАРОВА.

дальневосточный капитал, zrpess.ru

Пару лет назад несколько приятельниц, увлеченных идеей создания кукол, привезли из Санкт-Петербурга во Владивосток профессионального мастера, получили базовую подготовку и отправились в собственное творческое плавание.

дальневосточный капитал, zrpess.ru

«Я всегда стою на том, что художник (как и артист) не должен быть голодным, - высказался гость мероприятия, художественный руководитель краевого драматического театра им. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Авторы работ состоятельны, не озабочены поиском средств к существованию и могут позволить себе творить не ради заработка, а подчиняясь исключительно зову сердца, и это здорово цепляет».

дальневосточный капитал, zrpess.ru

Мотивы обращения к кукольному творчеству у всех разные. У директора арт-галереи «Ностальгия» Юнны Резаевой, работающей с приморскими художниками, камнерезами, индонезийскими мастерами по дереву и бронзе, желание собственного творческого самовыражения всегда сидело глубоко внутри, но со временем, переполняя душу, стало настойчиво проситься на волю.

дальневосточный капитал, zrpess.ru

Для Татьяны Ахоян создание кукол давно уже стало необъяснимой потребностью, а выставка - поводом собрать друзей, для того чтобы поделиться с ними радостью, переполняющей сердце. Ее «Мухомурочка», «Дуняша», «Поэзия» или «Любовь» очень открыты и непосредственны в своем желании предстать миру.

дальневосточный капитал, zrpess.ru

Куклы другого автора - «Мечта», «Повелитель снов», «Тоскана» и другие - несмотря на разницу в характерах, узнаваемы благодаря особому почерку. По признанию самой Натальи Ганичевой, совладелицы бутика коллекционных ароматов «Эрмитаж» и главного врача студии «Эстетик», самое важное и одновременно сложное - передать эмоцию. А идеи приходят отовсюду: из путешествий, общения с сыновьями… «Обычно я всегда знаю, над чем, а точнее, над кем начинаю работать, но сейчас занята персонажем, у которого не могу пока предсказать даже пол: я всего лишь транслирую историю, которая идет откуда-то извне».

дальневосточный капитал, zrpess.ru

«Я всегда готова предоставить выставочную площадку «Вавилово» для подобных экспериментов, - говорит хозяйка усадьбы Тамара Вавилова. - Спасибо девочкам за подаренные нам эмоции. Их «кукольные истории» еще раз подтверждают, что бизнес, общественная деятельность - это еще не вся жизнь. Как тут не вспомнить Ромена РОЛЛАНА: «Живет лишь тот, кто творит»?

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Дальневосточный капитал».

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