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Во Владивостоке прошла кукольная выставка
«Мама, смотри! Снег!», «Живая вода рек и каналов Санкт-Петербурга», «Повелитель снов», «Я взрослая!», «Флоренция», «Ветер странствий»… - эти и еще три десятка авторских кукольных экспозиций очень органично смотрелись в бельведере владивостокской усадьбы «Вавилово», завершившей столь оригинальным вернисажем нынешний выставочный сезон. Что ни кукла - то история, что ни образ - то легенда. Самое же удивительное заключалось в том, что для их создательниц, занятых в бизнесе и общественной деятельности, это всего лишь хобби.
«Кукольные истории» рассказали Юнна РЕЗАЕВА, Наталья ГАНИЧЕВА, Татьяна АХОЯН, Венера КИМ, Елена ФЕДОТОВА, Валерия СОЛЯНИК и Елена БУСАРОВА.
Пару лет назад несколько приятельниц, увлеченных идеей создания кукол, привезли из Санкт-Петербурга во Владивосток профессионального мастера, получили базовую подготовку и отправились в собственное творческое плавание.
«Я всегда стою на том, что художник (как и артист) не должен быть голодным, - высказался гость мероприятия, художественный руководитель краевого драматического театра им. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Авторы работ состоятельны, не озабочены поиском средств к существованию и могут позволить себе творить не ради заработка, а подчиняясь исключительно зову сердца, и это здорово цепляет».
Мотивы обращения к кукольному творчеству у всех разные. У директора арт-галереи «Ностальгия» Юнны Резаевой, работающей с приморскими художниками, камнерезами, индонезийскими мастерами по дереву и бронзе, желание собственного творческого самовыражения всегда сидело глубоко внутри, но со временем, переполняя душу, стало настойчиво проситься на волю.
Для Татьяны Ахоян создание кукол давно уже стало необъяснимой потребностью, а выставка - поводом собрать друзей, для того чтобы поделиться с ними радостью, переполняющей сердце. Ее «Мухомурочка», «Дуняша», «Поэзия» или «Любовь» очень открыты и непосредственны в своем желании предстать миру.
Куклы другого автора - «Мечта», «Повелитель снов», «Тоскана» и другие - несмотря на разницу в характерах, узнаваемы благодаря особому почерку. По признанию самой Натальи Ганичевой, совладелицы бутика коллекционных ароматов «Эрмитаж» и главного врача студии «Эстетик», самое важное и одновременно сложное - передать эмоцию. А идеи приходят отовсюду: из путешествий, общения с сыновьями… «Обычно я всегда знаю, над чем, а точнее, над кем начинаю работать, но сейчас занята персонажем, у которого не могу пока предсказать даже пол: я всего лишь транслирую историю, которая идет откуда-то извне».
«Я всегда готова предоставить выставочную площадку «Вавилово» для подобных экспериментов, - говорит хозяйка усадьбы Тамара Вавилова. - Спасибо девочкам за подаренные нам эмоции. Их «кукольные истории» еще раз подтверждают, что бизнес, общественная деятельность - это еще не вся жизнь. Как тут не вспомнить Ромена РОЛЛАНА: «Живет лишь тот, кто творит»?
Татьяна СУШЕНЦОВА, «Дальневосточный капитал».
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