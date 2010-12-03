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«ЭКОШОУ-2010» по-владивостокски
26 ноября 2010 года во Дворце офицеров флота прошло итоговое мероприятие подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока» - «ЭКОШОУ-2010», организованное администрацией г. Владивостока управлением охраны окружающей среды и природопользования.
В рамках проведения «ЭКОШОУ-2010» проходила выставка творческих работ, состоялось награждение победителей, выступление творческих коллективов г. Владивостока. На празднике были вручены 92 почетные грамоты и столько же памятных подарков. Главный приз - «Интерактивная доска» - был вручен МОУ СОШ №22 как самому «Экологичному коллективу» 2010 г.
Список победителей мероприятий, проведенных в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока» 2010 года:
Победители в Экологических играх 2010 г.
I место: Евро-Азиатский лицей ДВГТУ, МОУ СОШ № 14, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 57.
II место: МОУ СОШ № 64, МОУ СОШ № 44, МОУ СОШ № 65, МОУ СОШ № 22.
III место: МОУ СОШ № 74, МОУ СОШ № 35, МОУ СОШ № 63, МОУ СОШ № 66.
Победители в Санитарных уборках территорий Владивостока
I место: МОУ СОШ № 52, Молодежный проект Green light, МОУ СОШ № 44, МОУ СОШ № 40, МОУ СОШ № 50.
II место: МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 73, МОУ СОШ № 63, Владивостокское молодежное объединение «Восточный ветер, МОУ СОШ № 39.
III место: Владивостокское молодежное объединение «Эко-Лайф», МОУ СОШ № 51, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 35, студенты математического факультета ДВГУ.
Победители II Молодежной тематической конференции «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения»
I место: Дементьева Дарья (младшая возрастная категория).
I место: Ткач Надежда (старшая возрастная категория).
II место: Инедеркина Татьяна (младшая возрастная категория).
II место: Рубцова Валентина (старшая возрастная категория).
III место: Серова Анастасия (младшая возрастная категория).
III место: Альшанский Алексей (старшая возрастная категория).
Победители в Творческом конкурсе экологического плаката со слоганом на тему «Владивосток без мусора!».
Младшая возрастная категория. I место: Захарова Наталья, II место: Полякова Александра, III место: Дронов Андрей.
Старшая возрастная категория: I место: Любецкий Михаил, II место: Коваленко Ксения, III место: Бугренкова Кристина.
Победители в Творческом конкурсе поделок с использованием отходных материалов «Вторая жизнь отходов». Номинация: «Очумелые ручки». Младшая возрастная категория.
I место: Басова Екатерина, II место: Афонин Игорь, III место: Зверева Катрина.
Победители в Творческом конкурсе поделок с использованием отходных материалов «Вторая жизнь отходов». Номинация: «Сделай сам».
Младшая возрастная категория. I место: Макова Светлана, II место: Губин Роман, Лиценко Ксения, III место: Чапаева Анастасия, Сотников Олег.
Оригинальность и художественное решение: Задорожная Елена.
Самое выразительное творческое решение: Тройник Никита.
Старшая возрастная категория: I место: Бакунина Мария, II место: Борисова Анастасия, III место: Протопопова Галина, Слободенюк Валерия.
Победители в Творческом конкурсе детского рисунка на тему «Природа – второй дом».
Младшая возрастная категория. I место: Ярош Полина, II место: Павленко Дарья, III место: Шермаматова Айтурган.
Старшая возрастная категория: I место: Коновалова Анна, II место: Ерохин Николай, III место: Рябухина Татьяна.
Победители в Творческом конкурсе костюмов из отходных материалов «Мусорная мода – 2010».
Младшая возрастная категория. I место: МОУ СОШ №7, II место: МОУ ДОД ЦДТ, Советского района г. Владивостока. III место: МОУ СОШ №22.
Старшая возрастная категория: I место: коллектив МОУ ДОД ЦДТ, Советского района г. Владивостока, II место: коллектив МОУ СОШ №58, III место: коллектив МОУ СОШ №53.
Победители в Творческом конкурсе сочинений на тему «Владивосток – будущее без отходов».
Номинация: «Публицистика».
Младшая возрастная категория. I место: Пахомова Вероника, II место: Бакуров Юрий, III место: Дзюба Александр.
Старшая возрастная категория. I место: Сотников Максим, II место: Непомнящий Алексей, III место: Калмаков Максим.
Победители в Творческом конкурсе сочинений на тему «Владивосток – будущее без отходов». Номинация: «Литературная работа».
Младшая возрастная категория. I место: Журавлева Ксения, II место: Котляр Ольга, III место: Карасёва Екатерина.
Старшая возрастная группа. I место: Луизова Валентина, II место: Андреева Алена, III место: Голикова Анна.
Победители в Творческом конкурсе социальной рекламы «Чистый город начинается с тебя».
Младшая возрастная категория. I место: Свинцов Никита, II место: Орлова Алина, III место: Латышева Ольга.
Старшая возрастная группа. I место: Ипполитова Александра, II место: Исаенко Мария, III место: Труфанова Анна.
Победители в Творческом конкурсе фоторабот «Природа в городе: твой взгляд на красоту».
Младшая возрастная категория. I место: Титова Валерия, II место: Семкина Эльвира, III место: Максименко Анастасия.
Старшая возрастная категория: I место: Нургалиева Эльвира, II место: Гаврилова Вера, III место: Паньков Геннадий.
Взрослая категория: I место: Белова Анна, II место: Сердюк Ульяна , III место: Калганова Наталья.
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