Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Печатное слово живет и восхищает
Юбилейная выставка «Печатный двор» собрала создателей и друзей книги
В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка «Печатный двор». Программа этого грандиозного форума учитывает наиболее актуальные вопросы современного книгоиздания.
На площадке научной библиотеки ДВФУ были представлены более 50 издательско-полиграфических компаний, вузовских издательств, творческих союзов и общественных организаций Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и Приморского краев. «Печатный двор - 2017» проходил в формате творческой конференции - большого профессионального разговора, в котором приняли участие специалисты книжной отрасли Дальнего Востока. Приехали также гости из Австралии, Южной Америки, Канады.
Событием первого дня стало награждение лауреатов конкурса «Премия имени Матвеевых» (она была учреждена в 2015 г.). С этого года в перечень номинаций включена новая - «Лучший книжный проект - «Русское зарубежье АТР - Дальний Восток России». Она сразу привлекла внимание потомков эмигрантов-дальневосточников первой волны. Среди них Татьяна ГАРТУНГ, член коллегии издания «История русских в Австралии» на русском языке; Игорь ОРЖИХ из Монреаля, праправнук журналиста, общественного деятеля Владивостока Б.Д. ОРЖИХА (1864-1947), книжный дар которого заложил основу фонда Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, отметившей в этом году своё 130-летие.
Особое внимание публики привлекла презентация книги издательства «Валентин» «Православие и корейцы». Один из её авторов - известный в крае меценат, общественный деятель Валентин Пак, который в этом году стал Почётным президентом ХХ Дальневосточной книжной выставки-ярмарки.
В заключительный день юбилейный «Печатный двор-2017» назвал победителей конкурса «Лучшая книга года». Высшей наградой - Гран-при был отмечен шеститомник «Пути великих свершений». Это - серия альбомов, посвященных историческому пути Якутии.
Вручая награду, Валентин Пак сказал: «Это уникальный совместный проект якутских авторов и владивостокского издательства «Русский остров» историко-патриотической тематики. То, что сегодня нужно нам всем, живущим на земле, определяемой как форпост России в АТР. Мы все ощутили энергетику представленных здесь книг. И еще раз убедились - именно книга способна духовно воспитать человека, она определяет нашу национальную идентичность».
В шести номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 книг - лучшее, что было написано в дальневосточном регионе.
Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Георгия КЛИМОВА.
К фото: Валентин Пак, Почётный президент 20-й Дальневосточной книжной выставки–ярмарки, передает Генеральному консулу СРВ во Владивостоке г-ну Хуинь Минь Тинь диплом лауреата - поэта из Вьетнама г-на Ле Ван Нян, автора несколько поэтических сборников на русском языке в Ханое (в номинации «Лучший книжный проект»).
Новости тематики
- Печатное слово живет и восхищает
- Биеннале во Владивостоке пройдет в новом формате
- "Меридианы Тихого" вновь принимают Берлинале Кристофа Терхещте во Владивостоке
- Фанни Ардан: Владивосток – так звали моего любимого пса
- "Меридианы" - российский центр азиатской культуры
- Во Владивостоке "Летние вечера в парке" закрыли сезон последним концертом
- Во Владивостоке услышали индийскую классику и рок от "Indian Ocean"
- Непрофессиональные художники признались в любви к Владивостоку
- Во Владивостоке презентовали Санкт-Петербургский музей
- Меридианы Тихого 2017: сделано во Владивостоке
Новости раздела
- Печатное слово живет и восхищает
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
- Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
- Биеннале во Владивостоке пройдет в новом формате
- К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- "Меридианы Тихого" вновь принимают Берлинале Кристофа Терхещте во Владивостоке
- Во Владивостоке завершается ремонт цирка
- Фанни Ардан: Владивосток – так звали моего любимого пса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- КНДР пощадит Приморье
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- Депутаты "пилят" кресла
- Приморский миллиардер просит признать себя банкротом