Печатное слово живет и восхищает

Юбилейная выставка «Печатный двор» собрала создателей и друзей книги

В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка «Печатный двор». Программа этого грандиозного форума учитывает наиболее актуальные вопросы современного книгоиздания.

На площадке научной библиотеки ДВФУ были представлены более 50 издательско-полиграфических компаний, вузовских издательств, творческих союзов и общественных организаций Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и Приморского краев. «Печатный двор - 2017» проходил в формате творческой конференции - большого профессионального разговора, в котором приняли участие специалисты книжной отрасли Дальнего Востока. Приехали также гости из Австралии, Южной Америки, Канады.

Событием первого дня стало награждение лауреатов конкурса «Премия имени Матвеевых» (она была учреждена в 2015 г.). С этого года в перечень номинаций включена новая - «Лучший книжный проект - «Русское зарубежье АТР - Дальний Восток России». Она сразу привлекла внимание потомков эмигрантов-дальневосточников первой волны. Среди них Татьяна ГАРТУНГ, член коллегии издания «История русских в Австралии» на русском языке; Игорь ОРЖИХ из Монреаля, праправнук журналиста, общественного деятеля Владивостока Б.Д. ОРЖИХА (1864-1947), книжный дар которого заложил основу фонда Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, отметившей в этом году своё 130-летие.

Особое внимание публики привлекла презентация книги издательства «Валентин» «Православие и корейцы». Один из её авторов - известный в крае меценат, общественный деятель Валентин Пак, который в этом году стал Почётным президентом ХХ Дальневосточной книжной выставки-ярмарки.

В заключительный день юбилейный «Печатный двор-2017» назвал победителей конкурса «Лучшая книга года». Высшей наградой - Гран-при был отмечен шеститомник «Пути великих свершений». Это - серия альбомов, посвященных историческому пути Якутии.

Вручая награду, Валентин Пак сказал: «Это уникальный совместный проект якутских авторов и владивостокского издательства «Русский остров» историко-патриотической тематики. То, что сегодня нужно нам всем, живущим на земле, определяемой как форпост России в АТР. Мы все ощутили энергетику представленных здесь книг. И еще раз убедились - именно книга способна духовно воспитать человека, она определяет нашу национальную идентичность».

В шести номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 книг - лучшее, что было написано в дальневосточном регионе.

Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Георгия КЛИМОВА.

К фото: Валентин Пак, Почётный президент 20-й Дальневосточной книжной выставки–ярмарки, передает Генеральному консулу СРВ во Владивостоке г-ну Хуинь Минь Тинь диплом лауреата - поэта из Вьетнама г-на Ле Ван Нян, автора несколько поэтических сборников на русском языке в Ханое (в номинации «Лучший книжный проект»).