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Во Владивостоке стартуют "Дни классической музыки АТР"
Приморская краевая филармония представила новый проект, который продолжает многолетний культурный диалог между Владивостоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Цель Дней - представить новые имена исполнителей, дать возможность музыкантам установить новые контакты. Организаторы и участники рассказали, что ждет публику с 3 по 7 сентября.
3 сентября состоялось открытие фестиваля. В Большом зале филармонии выступят исполнители из Южной Кореи: Chung Yi Kun, Jang Ji He, Kim Beom Joon, а также Евгений Соловьев. Билеты можно получить бесплатно в приморской краевой филармонии с 17:00.
5 сентября программу фестиваля продолжит трио русских народных инструментов «Садко». Начало в 18:30 в Большом зале. Стоимость билетов-300,500 рублей.
А в субботу, 6 сентября выступит обладательница меццо-сопрано Елена Некрасова, партия фортепиано-дипломант международного конкурса Елена Котельникова. Стоимость билетов - 300, 500 рублей.
Завершится фестиваль в воскресенье, 7 сентября, выступлением Тихоокеанского симфонического оркестра, также в программе закрытия выступления гостей из Японии: Kyoro Utsumi, Jeong Hwang, Maehara Kana (все – сопрано), Herofumi Kawano (тенор). Организаторы пригласили итальянского дирижера Diego Crovetti.
Начало в 18:30. Стоимость билетов - 300, 500, 700 рублей.
Татьяна ЗАГРИВЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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