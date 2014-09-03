Во Владивостоке стартуют "Дни классической музыки АТР"

Приморская краевая филармония представила новый проект, который продолжает многолетний культурный диалог между Владивостоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель Дней - представить новые имена исполнителей, дать возможность музыкантам установить новые контакты. Организаторы и участники рассказали, что ждет публику с 3 по 7 сентября.

3 сентября состоялось открытие фестиваля. В Большом зале филармонии выступят исполнители из Южной Кореи: Chung Yi Kun, Jang Ji He, Kim Beom Joon, а также Евгений Соловьев. Билеты можно получить бесплатно в приморской краевой филармонии с 17:00.

5 сентября программу фестиваля продолжит трио русских народных инструментов «Садко». Начало в 18:30 в Большом зале. Стоимость билетов-300,500 рублей.

А в субботу, 6 сентября выступит обладательница меццо-сопрано Елена Некрасова, партия фортепиано-дипломант международного конкурса Елена Котельникова. Стоимость билетов - 300, 500 рублей.

Завершится фестиваль в воскресенье, 7 сентября, выступлением Тихоокеанского симфонического оркестра, также в программе закрытия выступления гостей из Японии: Kyoro Utsumi, Jeong Hwang, Maehara Kana (все – сопрано), Herofumi Kawano (тенор). Организаторы пригласили итальянского дирижера Diego Crovetti.

Начало в 18:30. Стоимость билетов - 300, 500, 700 рублей.

Татьяна ЗАГРИВЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.