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Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
Необычное состязание состоится во Владивостоке уже сегодня
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который, как известно, сейчас находится на судебном процессе в Москве, написал очередной пост в соцсетях.
«Несколько лет назад мы придумали организовать во Владивостоке фестиваль имени Владимира Высоцкого и назвали его «Парус». В этом году он будет проходить уже третий раз подряд. Мы задумали 4 номинации плюс Гран-при. Любой желающий, независимо от возраста, может проявить себя в художественном чтении стихов, театральных миниатюрах, вокале и хореографии и пластике под музыку Высоцкого. А выбирают победителей авторитетные представители творческого сообщества Владивостока.
Так сложилось, что запустить процесс работы фестиваля я успел, а вот поприсутствовать на гала-концертах, лично познакомиться с участниками и ценителями творчества Владимира Семёновича мне так и не удалось, в силу известных вам обстоятельств. Но, я слежу за его судьбой по новостям в СМИ. В этом году я обратился к организаторам с просьбой разрешить мне поучаствовать в фестивале посредством учреждения ещё одной специальной номинации или специального приза. Но это оказалось невозможным.
Поэтому я принял решение отдельно от себя поощрить некоторых участников нынешнего «Паруса». Мои доверенные люди выберут понравившихся конкурсантов и вручат им денежные призы. Независимо от организаторов я хочу наградить трёх человек (вне номинаций) и подарить главный приз- 50 000 рублей и два приза по 25 000 рублей.
Желаю всем участникам удачных выступлений и аншлагов, а зрителям ярких впечатлений и отличного настроения».
Напоминаем, что сегодня, 3 августа, в 16 часов во Владивостоке на Спортивной набережной состоится фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
Фото РИА PrimaMedia.
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