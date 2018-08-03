Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги

Необычное состязание состоится во Владивостоке уже сегодня

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который, как известно, сейчас находится на судебном процессе в Москве, написал очередной пост в соцсетях.

«Несколько лет назад мы придумали организовать во Владивостоке фестиваль имени Владимира Высоцкого и назвали его «Парус». В этом году он будет проходить уже третий раз подряд. Мы задумали 4 номинации плюс Гран-при. Любой желающий, независимо от возраста, может проявить себя в художественном чтении стихов, театральных миниатюрах, вокале и хореографии и пластике под музыку Высоцкого. А выбирают победителей авторитетные представители творческого сообщества Владивостока.

Так сложилось, что запустить процесс работы фестиваля я успел, а вот поприсутствовать на гала-концертах, лично познакомиться с участниками и ценителями творчества Владимира Семёновича мне так и не удалось, в силу известных вам обстоятельств. Но, я слежу за его судьбой по новостям в СМИ. В этом году я обратился к организаторам с просьбой разрешить мне поучаствовать в фестивале посредством учреждения ещё одной специальной номинации или специального приза. Но это оказалось невозможным.

Поэтому я принял решение отдельно от себя поощрить некоторых участников нынешнего «Паруса». Мои доверенные люди выберут понравившихся конкурсантов и вручат им денежные призы. Независимо от организаторов я хочу наградить трёх человек (вне номинаций) и подарить главный приз- 50 000 рублей и два приза по 25 000 рублей.

Желаю всем участникам удачных выступлений и аншлагов, а зрителям ярких впечатлений и отличного настроения».

Напоминаем, что сегодня, 3 августа, в 16 часов во Владивостоке на Спортивной набережной состоится фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

Фото РИА PrimaMedia.