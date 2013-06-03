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Во Владивосток открыт музейно–выставочный центр истории связи
31 мая «Ростелеком» открыл во Владивостоке Музейно-выставочный центр истории связи. Действующая до недавних пор постоянная экспозиция обрела новый статус и более подходящее просторное помещение в здании Ростелекома на Светланской, 57.
По словам вице-президента –директора макрофилиала «Ростелеком – Дальний Восток» Андрея Балаценко, компания большое значение придает изучению и сохранению истории отрасли, ведь без прошлого нет будущего. «Мы пошли на то, чтобы выделить помещение и ресурсы для полноценного музейно-выставочного центра. И если раньше доступ к экспозиции был ограничен, то теперь с собранными экспонатами смогут ознакомиться школьники и студенты, жители и гости Владивостока - новый музейно-выставочный центр имеет отдельный вход и открыт для всех, кто интересуется историей связи», - сказал он.
А посмотреть здесь есть на что: бессменный организатор, руководитель и собиратель раритетов Борис Францевич Василькевич за более чем десятилетнюю историю экспозиции изыскал более 400 экспонатов и более 1,5 тысяч ценных документов и фотографий, отражающих развитие отрасли связи в Приморском крае.
В их числе такие раритеты, как абонентские телефонные справочники Владивостока за 1918,1924,1928 и 1930 годы, целая коллекция редких телефонных аппаратов, в том числе и редукторный настольный аппарат «Эриксона» 1903 года, который нигде больше не сохранился, и многие другие ценные экспонаты, сообщила ZRPESS.Ru пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
В новом центре воссоздано несколько исторических композиций-реконструкций, организовано несколько отделов по истории телеграфа, радиосвязи, телефонной связи, сотовой связи.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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