Владивостокским детям конкурсанты "Океанского проспекта - 2012" подарили концерт

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. В День защиты детей участники проекта молодых авторов и исполнителей "Океанский проспект - 2012" поздравили жителей города Владивостока с праздником.

На праздничном концерте, который состоялся в МБОУ СОШ №82 в новом микрорайоне Снеговая Падь, прозвучали как известные эстрадные песни, так и авторские композиции.

Для гостей праздника выступили уже известный во Владивостоке Дмитрий Сабитов, дуэт "Кристалл", Ирина Липавская и многие другие. Кроме того, на концерте состоялась презентация авторских песен участников нашумевшего проекта.

Напомним, что творческий проект "Океанский проспект", организатором которого выступает управление по делам молодёжи администрации Владивостока и продюсерский центр "IN/STUDIO", направлен на создание условий для реализации творческого потенциала молодых композиторов, поэтов, исполнителей, продвижение молодых талантливых исполнителей в жанре эстрадного вокала. По итогам "Океанского проспекта-2012" будет выпущен диск с полюбившимися и уже узнаваемыми песнями. Гала-концерт финалистов проекта состоится в Спортивной Гавани в День молодёжи, 23 июня 2012 года, пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».