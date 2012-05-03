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1 мая во Владивостоке будет "ОПАСНО!"
ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля, ZRPRESS. 1 мая на центральной площади Владивостока группа "Чичерина" даст концерт и порадует публику новым синглом «Опасно!»
Владивосток готовится к празднованию 1 Мая. В этот праздничный день с 11.00 до 13.00 на площади Борцов за власть Советов пройдет митинг и флэшмоб, организованные Федерацией профсоюзов Приморского края.
С 13.00 до 15.00 здесь состоится тематическая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Владивостока и Приморского края. На сцену выйдут заслуженный ансамбль эстрадной песни Приморского края "Экспромт", студия современного танца "Грани", хип-хоп проект "Гран-При", ансамбль народного танца "Алиса", театр моды "Пигмалион", ансамбль спортивно-бального танца "Элегия" и другие. Также гостей праздника ждут тематические конкурсы и викторины, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
С 18.00 до 20.00 на центральной площади Владивосток состоится концерт популярной группы "Чичерина". Приглашаются жители и гости Владивостока.
Второй концерт в честь праздника весны, 1 мая, группа "Чичерина" даст в Мумий Тролль Music Bar. Музыканты исполнят самые лучшие композиции за всю историю коллектива, а также порадуют публику новым синглом «Опасно!» и заглавной песней популярного сериала «Деффчонки» «Подружки».
«Опасно!» - сингл, который Юлия создала вместе с группой «Смысловые Галлюцинации» и популярным Екатеринбургским музыкантом Николаем Ротовым, представляет собой своеобразный синтез всего самого лучшего из творчества Юлии и «Глюков».Анастасия Белявская.
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