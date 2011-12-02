Андрея Малахова сразил владивостокский Golden Gate

Тележурналист и шоумен, ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на первом канале Андрей Малахов встретился с жителями Владивостока.

Свой творческий вечер он начал с того, что восхищен преображением Владивостока. «Я сражен тем, как изменился за 2,5 года ваш город, - искренне восхищался Малахов, приехавший с экскурсии на остров Русской. – Мне, человеку, повидавшему все университеты Америки, сложно поверить, что такой вуз, с таким размахом строится и у нас. Комнаты в университетских общежитиях, сравнимые с хорошими номерами в отелях 4 звезды; столовые, похожие на рестораны, в которых все окна выходят на море, дорожки, фонтаны, огромные спортивные залы, библиотеки – все здесь поражает воображение. Мне о новом Владивостоке рассказывал Игорь Шувалов, первый заместитель премьер-министра, и честно скажу, у меня были сомнения, но теперь я понимаю те впечатления, которые мне тогда пытался передать Игорь Иванович".

Малахов оценил новые дороги, аэропорт, и, как человек, которому часто приходиться ездить, позавидовал будущей скоростной электричке, которая «будет ходить в аэропорт прямо из центра города». А на вопрос поклонницы: «Уверен ли он, что будущий мост через Золотой Рог будет крепким?», Малахов ответил: «Мост будет похож на тот, что построен в Сан-Франциско, это будет прекрасное сооружение, которое обязательно попадет в книгу рекордов Гиннесса. И не надо бояться, что он рухнет, я ходил по аналогичному мосту – это сложное инженерное сооружение точно выдержит!».

Встреча продалась более двух часов, шоумен так выстроил формат разговора, что зрители в зале невольно стали участниками очередного ток-шоу: рассказывали свои истории и задавали бесчисленные вопросы на самые разные темы. Малахов признался, что в детстве делал домашние стенгазеты, мечтал иметь такую же работу, как у Горбачева, а телеведущим стал, потому что не мог говорить людям слово «нет».

Шоумен даже поделился рецептом диеты, при помощи которой можно за сутки скинуть 1,5 кг. «Если нужно быстро прийти в форму, то прибегаю к совету, который дала мне один модный московский диетолог: в течение дня с часовыми перерывами попеременно ем один отварной белок и грейпфрут, - рассказал Андрей Малахов. – Только не надо усердствовать, и сидеть на такой «диете» долго – резко терять вес вредно для организма».