www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Андрея Малахова сразил владивостокский Golden Gate

02 Декабря 2011, 14:59 | Владивосток

Тележурналист и шоумен, ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на первом канале Андрей Малахов встретился с жителями Владивостока.

Свой творческий вечер он начал с того, что восхищен преображением Владивостока. «Я сражен тем, как изменился за 2,5 года ваш город, - искренне восхищался Малахов, приехавший с экскурсии на остров Русской. – Мне, человеку, повидавшему все университеты Америки, сложно поверить, что такой вуз, с таким размахом строится и у нас. Комнаты в университетских общежитиях, сравнимые с хорошими номерами в отелях 4 звезды; столовые, похожие на рестораны, в которых все окна выходят на море, дорожки, фонтаны, огромные спортивные залы, библиотеки – все здесь поражает воображение. Мне о новом Владивостоке рассказывал Игорь Шувалов, первый заместитель премьер-министра, и честно скажу, у меня были сомнения, но теперь я понимаю те впечатления, которые мне тогда пытался передать Игорь Иванович".

Малахов оценил новые дороги, аэропорт, и, как человек, которому часто приходиться ездить, позавидовал будущей скоростной электричке, которая «будет ходить в аэропорт прямо из центра города». А на вопрос поклонницы: «Уверен ли он, что будущий мост через Золотой Рог будет крепким?», Малахов ответил: «Мост будет похож на тот, что построен в Сан-Франциско, это будет прекрасное сооружение, которое обязательно попадет в книгу рекордов Гиннесса. И не надо бояться, что он рухнет, я ходил по аналогичному мосту – это сложное инженерное сооружение точно выдержит!».

Встреча продалась более двух часов, шоумен так выстроил формат разговора, что зрители в зале невольно стали участниками очередного ток-шоу: рассказывали свои истории и задавали бесчисленные вопросы на самые разные темы. Малахов признался, что в детстве делал домашние стенгазеты, мечтал иметь такую же работу, как у Горбачева, а телеведущим стал, потому что не мог говорить людям слово «нет».

Шоумен даже поделился рецептом диеты, при помощи которой можно за сутки скинуть 1,5 кг. «Если нужно быстро прийти в форму, то прибегаю к совету, который дала мне один модный московский диетолог: в течение дня с часовыми перерывами попеременно ем один отварной белок и грейпфрут, - рассказал Андрей Малахов. – Только не надо усердствовать, и сидеть на такой «диете» долго – резко терять вес вредно для организма».

Автор: Пресс-служба "Единой России"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru