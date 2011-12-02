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Саммит АТЭС - 2012
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Объекты саммита во Владивостоке станут новогодним украшением города

02 Декабря 2011, 14:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. На площади Борцов Революции завершилось украшение "Центральной" елки шарами, специалисты смонтировали иллюминацию и светодиодные украшения.

В 2012 году в краевом центре пройдет саммит АТЭС, поэтому девизом новогоднего оформления Владивостока и праздничных мероприятий станет "Новый год - в новом городе". На следующей неделе начнется монтаж горки и катка, в оформлении которые будут угадываться силуэты объектов, возводящихся к форуму. Так, горка будет напоминать мост через бухту Золотой Рог, а в катке можно будет увидеть очертания океанариума.

Кроме того, на площади будут установлены торговые павильоны, маленькие искусственные елочки и светодиодные фигуры.

Завершается монтаж иллюминации елки у Дома молодежи, устанавливается елочная конструкция на кольце Багратиона.

Всего во Владивостоке в этом году будут установлены двенадцать девяти- и 11-метровых тематически украшенных елок. Например, искусственная ель "Российская" займет место на площади Луговой, "Звездная" появится около кинотеатра "Галактика". Впервые елки украсят кольцо 1-й Речки и ул.3-й Рабочей, также зеленые красавицы будут радовать жителей о.Русский, с.Береговое и п.Трудовое.

Продолжается монтаж традиционной новогодней иллюминации, световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей. Световое панно "ёлочка" появилось на Партизанском проспекте, "звезды" - на проспекте 100-лет Владивостоку, улицы Светланскую, Русскую, Ивановскую, Новоивановскую и Калинина украсили "снежинки". В ближайшее время начнется монтаж праздничной иллюминации на улицах Вилкова, Острякова, Луговой и на Народном проспекте.

Также сейчас осуществляется подключение и настройка светодиодного украшения "метеоритный дождь" от остановки транспорта "Заря" до пересечения с ул.Русской, на Партизанском проспекте, со стороны остановки "Постышева" до Зари. На ул.Светланской (в районе Приморской краевой филармонии) деревья уже украшены "метеоритным дождем". Новогодняя иллюминация появится вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах районов города.

Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Новогодняя иллюминация уже появилась на эстакаде фуникулера. Также празднично оформлены верхняя и нижняя площадки. Во второй половине декабря новогодняя символика украсит вагончики фуникулера.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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