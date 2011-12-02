Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объекты саммита во Владивостоке станут новогодним украшением города
ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. На площади Борцов Революции завершилось украшение "Центральной" елки шарами, специалисты смонтировали иллюминацию и светодиодные украшения.
В 2012 году в краевом центре пройдет саммит АТЭС, поэтому девизом новогоднего оформления Владивостока и праздничных мероприятий станет "Новый год - в новом городе". На следующей неделе начнется монтаж горки и катка, в оформлении которые будут угадываться силуэты объектов, возводящихся к форуму. Так, горка будет напоминать мост через бухту Золотой Рог, а в катке можно будет увидеть очертания океанариума.
Кроме того, на площади будут установлены торговые павильоны, маленькие искусственные елочки и светодиодные фигуры.
Завершается монтаж иллюминации елки у Дома молодежи, устанавливается елочная конструкция на кольце Багратиона.
Всего во Владивостоке в этом году будут установлены двенадцать девяти- и 11-метровых тематически украшенных елок. Например, искусственная ель "Российская" займет место на площади Луговой, "Звездная" появится около кинотеатра "Галактика". Впервые елки украсят кольцо 1-й Речки и ул.3-й Рабочей, также зеленые красавицы будут радовать жителей о.Русский, с.Береговое и п.Трудовое.
Продолжается монтаж традиционной новогодней иллюминации, световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей. Световое панно "ёлочка" появилось на Партизанском проспекте, "звезды" - на проспекте 100-лет Владивостоку, улицы Светланскую, Русскую, Ивановскую, Новоивановскую и Калинина украсили "снежинки". В ближайшее время начнется монтаж праздничной иллюминации на улицах Вилкова, Острякова, Луговой и на Народном проспекте.
Также сейчас осуществляется подключение и настройка светодиодного украшения "метеоритный дождь" от остановки транспорта "Заря" до пересечения с ул.Русской, на Партизанском проспекте, со стороны остановки "Постышева" до Зари. На ул.Светланской (в районе Приморской краевой филармонии) деревья уже украшены "метеоритным дождем". Новогодняя иллюминация появится вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах районов города.
Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Новогодняя иллюминация уже появилась на эстакаде фуникулера. Также празднично оформлены верхняя и нижняя площадки. Во второй половине декабря новогодняя символика украсит вагончики фуникулера.
Новости тематики
- Саммиту АТЭС во Владивостоке даже черти радуются
- Во Владивостоке на саммит решили посмотреть глазами детей
- Гостей и жителей Владивостока ожидает обширная культурная программа
- Художники Приморья подготовились к саммиту АТЭС
- В дни саммита Владивосток развлекут хором Пятницкого
- Жителей Владивостока и гостей саммита АТЭС ждет необычная выставка от РЖД
- Встречи во Владивостоке: О Габо, демократии и силе искусства
- Здравствуй, саммит АТЭС – 2012!
- Во Владивостоке состоится премьерный показ фильма Тихона Макарова "Горячая Линия"
- Владивостокскому кинотеатру «Чайка» почистят перышки
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин