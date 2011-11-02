«Параллели» нового Владивостока

В галерее «Артэтаж» ДВФУ около трех недель уже в четырнадцатый раз работала выставка студенческих и детских работ «Параллели-2011». Тон в ней задавали будущие архитекторы.

Хотя, конечно, юные дизайнеры и художники тоже постарались и удивили разнообразием своих работ. Но на этот раз вдохновляющим было то, что кафедре архитектуры Института архитектуры, искусства и дизайна ДВГТУ (ДВФУ) исполнилось 80 лет, и 40 лет – с тех пор, когда в этом вузе началась подготовка по специальности «Архитектура».

Мне импонировали несколько работ, продолжающих для студентов уже не первый год тему «модернизации» застройки района бухты Тихой, где в конце 1960-х годов, кстати, наша семья получила квартиру в новом пятиэтажном панельном доме. Просто с трудом верится, что те самые хрущевки и точечные девятиэтажки уступят место чему-то более современному. Хотя, конечно, район этот для города, что называется, «фасадный», «садящийся» на новую федеральную трассу «Аэропорт – о. Русский», и пора его обновления действительно «стучится в дверь».

Особое внимание приковывали проекты отдельных зданий, и не только жилых. Но наиболее популярными оказались макеты «жилых групп», с которыми «на зрителя» вышли несколько пятикурсников. Интересно то, что ими были предложены оригинальные формы жилых комплексов, которые, к сожалению, по причине «архитектурной смелости» и сложности вряд ли в ближайшем будущем смогут быть реализованы в каком-либо дальневосточном городе.

Активно студентами-архитекторами разрабатывается «туристская тема», которая была представлена на выставке проектами навесов, гостиниц, отдельными объектами баз отдыха и пр. Вплоть до внушительного проекта благоустройства ул. Корабельной набережной. Вообще сделать Владивосток и край привлекательными для туристов извне – задача сложная, и именно новому поколению архитекторов придется решать ее, наверное, уже в «постсаммитовском» будущем, когда инвесторы очнутся» и бросятся наверстывать упущенное время.

Пожалуй, стоит назвать работы победителей выставки, удостоенных дипломами первой степени. В номинации «Курсовой проект 2-го курса» победили «Выставочный павильон Wing of Nature Алексея РЮМИНА и «Навес у водного источника» Андрея КАТАНОВА. Среди третьекурсников первенствовали «Общественный центр поселка» Виталия БЕРЕЗНЯКОВА и «Многофункциональный центр досуга» Ильи ПРОКОПЕНКО, среди участников с 4-го курса – «Гараж» Алексея ШЕСТАКОВА и «Жилая группа» Натальи ПЕТРОВОЙ, а пятикурсники отличились проектами «Гипермаркет» Максима ЕФИМЧЕНКО и «Пространство-театр» дуэта Алены КОМАРОВОЙ и Екатерины ДЕМИНОЙ.

Многие проекты студентов-архитекторов ДВФУ были отдельно поощрены «отцами-устроителями» «Параллелей-2011» - департаментом градостроительства администрации Приморского края, управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока, региональным отделением РААСН (Российской академии архитектуры и строительных наук) и Приморским отделением Союза архитекторов России.