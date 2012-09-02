Художники Приморья подготовились к саммиту АТЭС

Художественная жизнь Владивостока и Приморья - явление особенное. Своеобразная природа, резкие переходы от обжитых мест к совершенно диким, от бесконечных таежных просторов - к столь же необъятным морским далям, непредсказуемая смена климатических условий, требующая от жителей постоянного напряжения, траты энергии на то, чтобы не только приспособиться, но и созидать, развивать край - все это является неисчерпаемым источником вдохновения для художников.

Неслучайно именно во Владивостоке сосредоточен полный цикл художественного образования, а Приморское отделение Союза художников - одно из самых больших по численности и наиболее авторитетное на Дальнем Востоке.

При отборе художественных произведений на выставку, приуроченную к саммиту АТЭС во Владивостоке, к какому бы стилю и направлению они ни относились, главным требованием выставкома было качество.

Передовые позиции в настоящее время занимают художники, чьи интересы лежат в плоскости формальных поисков, продиктованных необходимостью проникнуть за границы видимой действительности, в глубины Вселенной и человеческого разума.

Но и реализм в Приморье не исчез как направление. Не являясь ведущим, он продолжает служить делу продвижения искусства в массы, ведь по-прежнему для большинства зрителей реалистическое искусство более близко и понятно.

Безусловно, обе экспозиции найдут своих поклонников среди зрителей, давая возможность не только полюбоваться красотами морей и тайги, дарами природы, но и прочувствовать романтику и сложность жизни на этой земле, в краю, который привлекает к себе все более пристальное внимание, как центра России, так и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Золотой Рог».