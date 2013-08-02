Во Владивостоке открылось беспрецедентное для города заведение

1 августа во Владивостоке открылся Центр современного искусства «Заря». Центр «Заря» — некоммерческая организация, созданная для продвижения лучших достижений современной культуры России и мира во Владивостоке и поддержки местных молодых художников.

Большой выставочный зал, работающий для посетителей совершенно бесплатно, дебютировал выставкой местного фотографа Дмитрия КИРСАНОВА и видеоартом израильской художницы Сигалит ЛАНДАУ. Дмитрий Кирсанов представил серию своих снимков, выполненных в черно-белой технике и объединенных нетривиальной темой – курьезные виды Владивостока. Что касается работ Сигалит Ландау, то это один из лучших образцов видеоарта в мире, который демонстрировался на 54-й Венецианской биеннале современного искусства и был принят критиками очень тепло. Организаторы отметили, что выставки будут сменять друг друга в центре каждый месяц, а каждые две недели в прекрасно оборудованном кинозале будут демонстрироваться новые видеоработы.

В центре есть не только что посмотреть, но и что почитать. Посетители могут приобрести самые новые книги об искусстве и культуре, которые еще не попали в городские магазины, а также бесплатно ознакомиться с ними за чашечкой кофе. Вообще все в зале располагает к приятному культурному отдыху или спокойной работе – свободный Wi-Fi, удобная мебель, набор настольных игр…

Организаторы надеются, что «Заря» станет не просто музейным пространством, но чем-то беспрецедентным для города в культурном, просветительском и творческом смысле.

- Центр современного искусства – это возможность собрать в одном месте творческую публику, предоставить ей площадку, которой она может пользоваться, - рассказала Екатерина Крылова, куратор Центра. – Конечно, в первую очередь хочется акцентировать внимание на творчестве молодых деятелей в возрасте до 35 лет. У Владивостока очень богатый культурный потенциал, который нужно реализовывать. Нашей задачей мы считаем показывать здесь работы, находящиеся на острие - самые интересные и нестандартные видеоработы, литература. Впоследствии мы планируем сотрудничать с художниками со всего мира. В планах также открытие сувенирной лавки.

В будущем гостей Центра ждут перформансы, открытые творческие мастерские, интерактивные инсталляции, циклы лекций по истории и теории современного искусства. Следом за выставкой Дмитрия Кирсанова будет представлена выставка иллюстратора Михаила Потемкина, также в августе будут демонстрироваться британские документальные фильмы.

Все выставки и мероприятия, инициированные центром, бесплатны для посетителей. График работы: понедельник-четверг 12.00 - 20.00, пятница-воскресенье 11.00 - 22.00.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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