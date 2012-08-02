Таланты ДВФУ покоряют харбинское телевидение

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Танцевальные коллективы Дальневосточного федерального университета «зажгли» на международном конкурсе в Китае и прошли в полуфинал.

Отборочный тур международного танцевального конкурса «Давай потанцуем» состоялся в конце июля в столице китайской провинции Хэйлунцзян – Харбине. Туда танцевальные коллективы Дальневосточного федерального университета отправились сразу после участия в фестивале культур и кулинарии Северо-Восточной Азии, который проходил в приграничном Суйфэньхэ.

Напомним, что в мае этого года группа китайских журналистов приезжала во Владивосток, чтобы отобрать студентов ДВФУ для участия в конкурсе «Давай потанцуем». Это соревнование, в котором российские и китайские артисты демонстрируют свое мастерство, проводится второй год на одном из центральных развлекательных TV-каналов провинции Хэйлунцзян. Наших талантливых ребят представители харбинского СМИ заметили еще на Днях открытых дверей в Китае в конце апреля. По итогам кастинга лучшие танцоры ДВФУ отправились на международное шоу в Харбин, чтобы заявить о своем мастерстве перед многомиллионной аудиторией телевидения провинции Хэйлунцзян.

В течение четырех дней коллективы и сольные исполнители Студенческого центра ДВФУ боролись с китайскими танцорами за победу. Кстати, победители финала конкурса «Давай потанцуем», который намечен на сентябрь, получат денежные призы, туристические путевки и шанс выступить с гастролями по югу Китая!

В итоге в полуфинал международного конкурса прошли восемь наших студентов: две пары исполнителей бальных танцев из ансамбля «Брависсимо» (Наталья Тихонова и Илья Киршак; Виктор Шкаривский и Дарья Лопатина), дуэт ансамбля «Час Пик» (Владислав Руденко и Павел Крикотин) и два сольных танцора также из легендарного коллектива «Час Пик» (Семен Янчук и Алина Сгурская).

Полуфинал международного конкурса начнется уже 13 августа, но артисты ДВФУ планируют отправиться в Харбин на два дня раньше – им необходимо акклиматизироваться, тщательно подготовиться к выступлениям и завоевать сердца всех жителей провинции Хэйлунцзян. Ведь победителей конкурса определяют своими голосами именно телезрители!

«Золотой Рог».