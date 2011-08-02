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Эй, вы там, на корме!..

02 Августа 2011, 17:38 | Владивосток

- Дальний Восток, как и ранее, зависит от воинских формирований, которые сохранили его для России. И сегодня я бы хотел поздравить всех ветеранов, воинов–дальневосточников с этим праздником.

Это слова не о Дне ВМФ. Бывший командующий Тихоокеанским флотом, командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин СИДЕНКО произнес их на торжествах в честь 93-й годовщины со дня образования Дальневосточного военного округа, которая отмечалась 29 июля. На Дне ВМФ во Владивосток высоких гостей не было. Может, поэтому такие мысли…

Традиционно устраиваемое театрализованное представление, посвященное Дню ВМФ, за последние годы уж слишком скукожилось. Точнее, не само представление, а цели, ради которых оно когда-то было задумано. Водная станция ТОФ вмешает две-три сотни зрителей, в то время как тысячи горожан, расположившись на сопках вокруг Спортивной набережной в ожидании увидеть хоть что-то, остаются с носом.

Военным морякам Владивосток обязан всем, начиная с прибытия сюда транспорта «Манчжур» в 1860 году и до создания мощной военно-морской базы – форпоста России на Тихом океане, если выражаться языком советской риторики, и собственно города. Долгое время праздник Военно-морского флота во Владивостоке был главнее всех остальных и ярче, чем Новый год. И хотя вопросы, почему маловместительная водная станция была его центром, возникали всегда, но ситуацию оправдывало само театрализованное представление, начинавшееся глубоко в акватории Амурского залива и заканчивая даже не высадкой в Спортивной гавани, а демонстрацией вооружений на площади и флотскими макаронами для горожан…

И уже который год надежды владивостокцев увидеть «морской бой» не вознаграждаются. Наверное, причины для такой ситуации есть: денег нет, соляры не хватает, стрелки перевелись, корабли все кончились… Но помним, что даже в нищие 90-е, когда для парадного строя кораблей краски хватало покрасить лишь один борт – лицом к городу, компенсировали нехватку средств матросскими плясками да Нептуном с русалками. Верим, что объективных причин – масса. Но нет одного – субъективного желания высокого начальства российского Военно-морского флота при всех сложностях поддерживать традицию, сохранять у жителей форпоста (а штаб флота остается в городе) чувства гордости за Тихоокеанский флот и любви к военным морякам. Праздник – он для этого.

На центральной площади Владивостока играл военный оркестр китайских моряков. А наш? Приказал долго жить? Морская пехота мастерство растеряла или ждет только своего профессионального дня? Нептуну с чертями в тягость пройтись по паре прибрежных улиц с детьми сфотографироваться? Где военная выправка офицеров и бескозырки матросов – некогда обязательный признак морского города? Увы, принадлежность к Вооруженным Силам стало принято скрывать.

Автор: Евгений Итаров
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