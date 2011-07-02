Жители и гости Владивостока приглашаются на праздничные мероприятия, посвященные Дню города

2 июля, во Владивостоке пройдут торжественные мероприятия в честь Дня рождения города. Жителей и гостей города ждут тематические концерты, акции, связанные с историей города и присвоением Владивостоку почетного звания "Город воинской славы", виртуальные экскурсии, мастер-классы, фотовыставки, праздничный фейерверк и другое.

Начнется празднование с блока мероприятий, связанных с присвоением Владивостоку звания "Город воинской славы". В 10 часов глава Владивостока Игорь Пушкарёв посетит форт № 7 (гора Торопова, район фабрики "Заря"), где пройдет торжественное установление на фасад казармы иконы цесаревича Алексея, именем которого назван форт № 7, и экскурсия по сооружениям форта.

В 11 часов в акватории залива Петра Великого состоится церемония возложения на воду венков и цветов первооткрывателям и защитникам Владивостока. В мероприятии примут участи глава города Игорь Пушкарёв, начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Авакянц. А в 12:15 цветы будут возложены к памятнику первому общественному старосте Владивостока Якову Семёнову (ул. Алеутская, 19а).

С 11 до 17 часов на площади Борцов Революции пройдет дневная концертная программа "Город для людей". Программа состоит из нескольких блоков: "Город для детей", "Город для спорта" и "Город для творчества". Карнавал ростовых кукол, показательные выступления владивостокских спортсменов и концерт с участием лучших коллективов города ждут гостей праздника. Кроме того, на площади будут работать локальные площадки с играми, конкурсами и виртуальными экскурсиями: "Исторические здания города", "Яркие политические события города", "Личности города".

С 12 до 17 часов улица Адм. Фокина (от ул. Алеутской до Океанского проспекта) превратится в "Город у моря". Здесь присутствующих ждут живые скульптуры в исполнении мимов в костюмах морской тематики, представление бродячего цирка и кукольного театра, виртуальные экскурсии "Флора и фауна нашего моря", "Бухты и заливы" и концертная программа.

В связи с этим с 9 до 18 часов на участке ул.Фокина (от пересечения с ул.Алеутской до пересечения с Океанским проспектом) будет перекрыто движение транспортных средств.

С 12 до 16 часов в Адмиральском сквере пройдет тематическая программа "Город воинской славы". Для жителей и гостей города будет играть духовой оркестр Тихоокеанского флота, на сцену во время праздничного концерта выйдут ансамбль песни и пляски ТОФ, ансамбли "Терция", "Алиса", хор "Солнечный круг", дуэт "Поющие сердца" и другие коллективы.

Кроме того, в сквере будут работать локальные площадки. Так, любители потанцевать смогут посетить "Прием в морском собрании" - часть Адмиральского сквера превратиться в танцевальную площадку. Желающие научатся танцевать вальс и другие танцы.

Жителей и гостей города, интересующихся историей Владивостока, ждут виртуальные экскурсии на тему "История нашего города" - "Адмиралы Тихоокеанского флота", "События воинской славы", "Памятники города".

Также здесь пройдет мастер-класс от профессиональных дизайнеров "Батик-шоу", затем все желающие смогут самостоятельно расписать майку на тему "Мой Владивосток".

В 20 часов на площади Борцов Революции начнется вечерний концерт "Город для людей". В программе - выступление городских рок-групп, файер-шоу, цирковая акробатика, песочное шоу и другое.

Завершится мероприятие большим праздничным фейерверком в 22.30.

Также 1-3 июля праздничные мероприятия пройдут на районных концертных площадках, включая островные территории, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.