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Организаторы раскрыли секреты программы Недели Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР во Владивостоке

02 Апреля 2013, 17:28 | Владивосток

Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР  пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая. Это событие для столицы Приморского края  историческое. Программа проекта PACIFIC STYLE WEEK,  красивая  и  насыщенная, будет интересна самой широкой аудитории.

13 мая. Церемония Открытия. В программе: презентация обширной программы Недели Моды и Стиля, театрализованный  боди-арт перфоманс, выступление  «звезды», имя которой - пока тайна.

14 мая. Старт Международного Конкурса фото-художников «PACIFIC VIEW». В его проведении организаторов консультирует  Московский Дом Фотографии.  В программе -   соревнование фотографов,  мастер-классы, фото-сессии для  всех желающих и  уникальная выставка фотографий о моде, предоставленная Московским Домом Фотографии

15 мая  днем пройдет первая в Приморье Промышленная выставка производителей одежды, Вечером состоится вручение премий в сфере роскоши  – Luxury Lifestyle Award. Ее организаторы – журнал «Дорогое Удовольствие», в нынешнем  году это шикарное мероприятие стало частью проекта PACIFIC STYLE WEEK.  Вниманию зрителей – креативные экспозиции premium-компаний Приморья, изысканная шоу программа, вручение заслуженных наград лучшим компаниям сегмента lux. Особая изюминка вечера - гранд-дефиле модных бутиков Владивостока и показ коллекции Алены Миланской, нашей землячки, за 10 лет прошедшей путь от амбициозной студентки до блистательной участницы мировых Недель Моды.

16, 17, 18 и 19  мая.  Уникальные авторские  мастер-классы звезд мировой моды и стиля: Влад Лисовец, Игорь Чапурин, Алена Миланская, Татьяна Котова, Саверио Пальма. Программа семинаров и мастер-классов от этих корифеев   модного мира  - интересна и профессионалам, и просто  людям с хорошим вкусом. Эта возможность поучиться у лучших –  уникальна.

17 мая. Финал Международного Конкурса молодых дизайнеров «Пигмалион», который завершится показом коллекции  Игоря Чапурина. Кроме того, Игорь Чапурин и Маша Цигаль войдут в состав жюри Конкурса «Пигмалион».

18 мая. Международный Конкурс «Супер-Модель АТР».  Красавицы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона  соберутся во Владивостоке, чтобы бороться за корону победительницы.  Председателем жюри станет   Татьяна Котова, перед Церемонией Награждения  пройдет показ новой коллекции Маши Цигаль, а завершится  вечер концертом  Татьяны Котовой.

19 мая. Международный Конкурс «Мастер-Стиль », зрелищное шоу-соревнование  парикмахеров, стилистов, визажистов стран АТР украсят своим участием  в жюри Влад Лисовец и Саверио Пальма, президент Миланской Академии парикмахерского искусства, а генеральный партнер Конкурса, Студия Красоты «Эстетик» подарит зрителям театрализованное парикмахерское шоу.

20 мая. Маэстро Александр Васильев проведет лекцию для жителей города и пресс-конференцию для СМИ, а также выступит почетным гостем Церемонии Закрытия  Проекта PACIFIC STYLE WEEK.   Украшением Церемонии станет  показ Дома Моды «Valentin Yudashkin».

Программа  проекта PACIFIC STYLE WEEK рассчитана на широкую  аудиторию. Прекрасный мир моды – настоящей, первозданной, авторской – наконец-то позволит прикоснуться к себе и нам, жителям Дальнего Востока. Организаторы проекта PACIFIC STYLE WEEK – ВГУЭС и Банк «Приморье»  при поддержке администраций Владивостока и Приморского края –  проводят этот красивый проект именно для того,  чтобы Владивосток стал центром творческой и культурной жизни, чтобы жители Приморья наслаждались  всем самым интересным, новым  и прогрессивным так же легко и привычно, как жители всех столиц  мира.

Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР  пройдет во Владивостоке  с 13 по 20 мая  2013 года в СК «Чемпион» (ВГУЭС). Официальные after-party проекта – ежедневно с 13 по 20 мая в клубе «Сан-Ре-Мо». Подробности проекта PACIFIC STYLE WEEK – на сайте  psw.vl.ru. и еженедельно на нашем интернет-ресурсе. ZRPRESS.Ru выступает информационным партнером Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР  пройдет во Владивостоке.

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Теги: pacific style week  АТР  неделя моды  владивосток 



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