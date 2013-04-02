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Организаторы раскрыли секреты программы Недели Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР во Владивостоке
Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая. Это событие для столицы Приморского края историческое. Программа проекта PACIFIC STYLE WEEK, красивая и насыщенная, будет интересна самой широкой аудитории.
13 мая. Церемония Открытия. В программе: презентация обширной программы Недели Моды и Стиля, театрализованный боди-арт перфоманс, выступление «звезды», имя которой - пока тайна.
14 мая. Старт Международного Конкурса фото-художников «PACIFIC VIEW». В его проведении организаторов консультирует Московский Дом Фотографии. В программе - соревнование фотографов, мастер-классы, фото-сессии для всех желающих и уникальная выставка фотографий о моде, предоставленная Московским Домом Фотографии
15 мая днем пройдет первая в Приморье Промышленная выставка производителей одежды, Вечером состоится вручение премий в сфере роскоши – Luxury Lifestyle Award. Ее организаторы – журнал «Дорогое Удовольствие», в нынешнем году это шикарное мероприятие стало частью проекта PACIFIC STYLE WEEK. Вниманию зрителей – креативные экспозиции premium-компаний Приморья, изысканная шоу программа, вручение заслуженных наград лучшим компаниям сегмента lux. Особая изюминка вечера - гранд-дефиле модных бутиков Владивостока и показ коллекции Алены Миланской, нашей землячки, за 10 лет прошедшей путь от амбициозной студентки до блистательной участницы мировых Недель Моды.
16, 17, 18 и 19 мая. Уникальные авторские мастер-классы звезд мировой моды и стиля: Влад Лисовец, Игорь Чапурин, Алена Миланская, Татьяна Котова, Саверио Пальма. Программа семинаров и мастер-классов от этих корифеев модного мира - интересна и профессионалам, и просто людям с хорошим вкусом. Эта возможность поучиться у лучших – уникальна.
17 мая. Финал Международного Конкурса молодых дизайнеров «Пигмалион», который завершится показом коллекции Игоря Чапурина. Кроме того, Игорь Чапурин и Маша Цигаль войдут в состав жюри Конкурса «Пигмалион».
18 мая. Международный Конкурс «Супер-Модель АТР». Красавицы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона соберутся во Владивостоке, чтобы бороться за корону победительницы. Председателем жюри станет Татьяна Котова, перед Церемонией Награждения пройдет показ новой коллекции Маши Цигаль, а завершится вечер концертом Татьяны Котовой.
19 мая. Международный Конкурс «Мастер-Стиль », зрелищное шоу-соревнование парикмахеров, стилистов, визажистов стран АТР украсят своим участием в жюри Влад Лисовец и Саверио Пальма, президент Миланской Академии парикмахерского искусства, а генеральный партнер Конкурса, Студия Красоты «Эстетик» подарит зрителям театрализованное парикмахерское шоу.
20 мая. Маэстро Александр Васильев проведет лекцию для жителей города и пресс-конференцию для СМИ, а также выступит почетным гостем Церемонии Закрытия Проекта PACIFIC STYLE WEEK. Украшением Церемонии станет показ Дома Моды «Valentin Yudashkin».
Программа проекта PACIFIC STYLE WEEK рассчитана на широкую аудиторию. Прекрасный мир моды – настоящей, первозданной, авторской – наконец-то позволит прикоснуться к себе и нам, жителям Дальнего Востока. Организаторы проекта PACIFIC STYLE WEEK – ВГУЭС и Банк «Приморье» при поддержке администраций Владивостока и Приморского края – проводят этот красивый проект именно для того, чтобы Владивосток стал центром творческой и культурной жизни, чтобы жители Приморья наслаждались всем самым интересным, новым и прогрессивным так же легко и привычно, как жители всех столиц мира.
Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая 2013 года в СК «Чемпион» (ВГУЭС). Официальные after-party проекта – ежедневно с 13 по 20 мая в клубе «Сан-Ре-Мо». Подробности проекта PACIFIC STYLE WEEK – на сайте psw.vl.ru. и еженедельно на нашем интернет-ресурсе. ZRPRESS.Ru выступает информационным партнером Неделя Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР пройдет во Владивостоке.
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