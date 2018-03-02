Владивосток станет первым в стране городом для нового проекта

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ в четверг, 1 марта, предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов. В мероприятии принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



По словам главы государства, подобные культурные центры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.



«Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем и другие регионы и города страны», – отметил Владимир Путин.



Напомним, ранее Президент России дал поручение открыть в Приморье филиалы крупнейших учреждений культуры страны. Так, с 1 января 2016 года действует Приморская сцена Мариинского театра, 1 сентября 2016 года во Владивостоке открылся филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой.



Сегодня в крае проводится работа по созданию единого культурного центра. Планируется, что в него войдут филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока. В здании будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, выставочный зал для Приморской картинной галереи и вспомогательные помещения.



«В настоящее время ведется подбор площадки под размещение комплекса. Достигнута договоренность, что в ближайшее время к нам приедут разработчики проекта», – заявил врио Губернатора края Андрей Тарасенко.



По словам главы региона, единый музейный центр станет форпостом русской культуры в АТР, ориентированным на международное сотрудничество и на усиление присутствия России в Юго-Восточной Азии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.