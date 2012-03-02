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Студия из Петербурга снимет фильм во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 2 марта, ZRPRESS. Морская документальная видеостудия из Санкт-Петербурга в первой декаде марта приступает к съемкам документального фильма "Подводный флот Юрия Кормилицина" — к 80-летию генерального конструктора неатомных подводных лодок и уникальной АПЛ "Комсомолец", почетного жителя Владивостока Юрия Кормилицина.
Легендарный конструктор долгое время жил и учился во Владивостоке. Именно в столице Приморья будущий ученый получил базовые знания, которые позволили ему стать знаменитым изобретателем самых известных подводных лодок мира.
Съемки будут проходить в средней школе № 9, ДВГТУ, где учился Юрий Николаевич. Съёмочная группа планирует встречи со многими известными людьми, а также съемки в памятных местах города, связанных с детством и юностью конструктора.
Авторы фильма также планируют рассказать о малоизвестных страницах становления и развития Тихоокеанского флота, связанных с адмиралом флота С.М. Лобовым, который служил на флоте в период с 1937 по 1946 гг. Фильм будет приурочен к 100-летию известного адмирала и будет носить название "Адмирал Эпохи", сообщает ИА "Приморье24".
«Золотой Рог».
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