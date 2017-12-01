Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки

На уникальной выставке представлены более 50 работ

Третья за год выставка шедевров из фондов Третьяковской галереи открылась во Владивостоке в текущем году – решено привозить в Приморскую столицу значимые проекты, пока идут рабочие процессы, связанные с открытием здесь филиала Третьяковки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Очередной проект называется «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Он стартовал 29 ноября и завершится уже в новом году – 14 января. Более 50 работ русской живописи ХХ века представлены в помещении Приморской государственной картинной галереи.

Накануне организаторы рассказали об уникальном проекте, благодаря которому экспозиции русской живописи ХХ века смогли посмотреть жители многих российских городов – от Калининграда и Сочи до Красноярска и Владивостока. Приморская столица стала финальной точкой полугодового «художественного путешествия». Свой юбилей страховая компания красиво отметила замечательным подарком любителям живописи. Он стал возможен благодаря сотрудничеству с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства. В каждом городе демонстрировалась уникальная в своем роде экспозиция. В некоторых городах количество зрителей, посетивших выставку, превысило 20 тысяч.

Как рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА, в связи с предстоящим созданием здесь филиала за текущий год это уже третья выставка из собрания Третьяковской галереи, которая показывается на платформе Приморской картинной галереи.

– Эта выставка стала для многих и для меня лично еще и окном, распахнутым вглубь Третьяковской галереи. Все работы, представленные здесь, в основном из фондов галереи и это не те работы, по которым многие судят и судили о таких художниках, как Сергей ГЕРАСИМОВ, Александр ГЕРАСИМОВ, Борис ИОГАНСОН и многие другие. Мы показываем в постоянной композиции менее 10% своей коллекции, а эта выставка открывает для многих новые имена и новое в искусстве тех мастеров, чье творчество вроде бы было знакомым. Для многих художников, которых считали исключительно официальными, это будет даже своего рода реабилитация. – сказала Зельфира Трегулова.

Организаторы постарались создать образцовый проект, в соответствии со всеми современными музейными технологиями, он, как и в других городах, будет сопровождаться интересной образовательной программой. Посетителей ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия бесплатный. Правда, для этого потребуется регистрация на сайте 70.ingos.ru.

Зритель – во главе угла

Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» попросил Зельфиру Трегулову рассказать о новой выставке и планах работы Третьяковской галереи в Приморье.

– Начнем с того, что это проект, специально сделанный для Владивостока. Здесь представлены работы, которые даже те, кто часто ходит в Третьяковскую галерею в Москве, видели редко, пожалуй, только на выставках, посвященных искусству второй половины ХХ века. Притом, что эти вещи хранятся в фондах, они никоим образом не являются вещами второго или третьего плана. Просто наши возможности показывать свою коллекцию ограничены. И эта выставка, объединенной темой «окно», окно как граница, как нечто распахнутое в другое пространство, открывающее иной мир, мне кажется очень интересной. Здесь собраны картины, которые доставят зрителю огромное эстетическое наслаждение.

Большая часть этих работ создавалась по внутреннему побуждению художника. Это камерные ситуации, их дом, семья, их приватная жизнь, что давало возможность художнику проявить себя. Они создавались как то высказывание, которого не могло не быть. И поэтому художник выплескивал на полотно все свое ощущение от красоты этого мира, от воздуха, света, взаимодействия внутреннего домашнего и внешнего мира, мира природы, вечной, прекрасной и дарящей радость даже в самые тяжелые годы (на некоторых полотнах стоит дата 1937 - 1939 год).

Что отличает эту выставку – высочайшее художественное качество представленных работ и то, что они несут зрителям радость. Наша сегодняшняя жизнь тоже не самая простая, поэтому нам показалось очень важным сделать выставку, которая в особенности в пасмурные зимние дни принесет кусочек лета и действительно распахнет окно в красоту и счастье.

– После выставки данная экспозиция вернется в Москву?

– Да, ведь она создавалась в рамках специального проекта. Но после этой выставки я буду настаивать на том, чтобы часть из этих работ оказалась в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, заменив работы этих же художников, но, на мой взгляд, менее выразительные, чем подобрала для этой выставки ее куратор. И мы планируем активно использовать свою коллекцию ХХ века в региональных выставочных проектах. Обычный запрос в Третьяковскую галерею на выставки из-за рубежа – авангард, а из регионов просят передвижников. Мне кажется, что такое ограниченное представление о том, что есть собрание Третьяковской галереи и что есть русское искусство, надо менять. Необходимо показать, что в русском искусстве во все времена существовали удивительные мастера. И многие из тех, кто представлен в этом зале, хотя и работали на систему государственного заказа, иногда тоталитарного государства, создавая картины для себя, в которых отражали каждодневную приватную жизнь, демонстрировали невероятный всплеск художественного потенциала.

– А как продвигаются дела с открытием во Владивостоке филиала Третьяковской галереи?

– Эта идея возникла более года назад, мы ее активно начали обсуждать с октября прошлого года, и наше присутствие здесь – третья выставка в течение года – подтверждение того, что мы крайне серьезно относимся к этому вопросу. Наверное, корень проблем – в пространствах и необходимости трансформировать эти пространства в соответствии с современными музейными требованиями. Современная музейная жизнь выходит далеко за рамки просто выставочных экспозиций. То, что мы делаем у себя в Третьяковской галерее, – это всегда продуманные экспозиции, архитектура, каталог, большое разнообразие образовательных программ для самых различных возрастных категорий, для людей, обремененных гуманитарным образованием или ничего не знающих об истории искусств. Это и показ кинопрограмм. И мне кажется было бы замечательно, если бы такая выставка, как эта, могла сопровождаться и показом фильмов. У нас для этого есть возможность. И мы бы очень хотели, чтобы такие возможности были и в филиале Третьяковской галереи во Владивостоке. Наше желание есть, мы готовы формировать программы, готовы обмениваться опытом и посылать сюда своих специалистов, вопрос в том – в каком здании и когда можно будет открыть представительство, а потом и филиал. Очень рассчитываем на то, что этот процесс сейчас пойдет в ускоренном темпе.

- Зельфира Исмаиловна, в последнее время мы видим рост интереса людей к художественным выставкам, которые проходят, можно сказать, с аншлагом. Между тем, еще несколько лет назад музейные залы пустовали. Как вы считаете, публика созрела или это результат грамотной целенаправленной работы музейщиков?

– У нас они тоже пустовали даже два года назад. На Крымском валу было за год 270 тысяч посетителей, а в прошлом году – уже 950 тысяч. За год посещаемость Третьяковской галереи мы подняли на один миллион человек. Я думаю и то, и другое.

Когда ты начинаешь работать так, как требует современная реальность, когда ты ставишь во главу угла зрителя и ориентируешь свои проекты именно на зрителя, причем не опускаясь ниже определенного уровня, а стараясь подтянуть зрителя с любым образования до определенного уровня понимания и искусства, и художественной концепции, я думаю, это всегда дает свои результаты. И при этом мы одновременно понимаем, что сегодня музеи – пожалуй, один из последних демократических оплотов культуры. Музеи превращаются на самом деле в сложные художественные центры, потому что развиваются образовательные программы, у нас все время проходят концерты, чтение поэзии, прозы, в здании на Крымском валу, где представляем коллекцию ХХ века, играет джаз. То есть мы подаем то или иное явление в изобразительном искусстве не просто как нечто изолированное от всех остальных областей культуры, а в комплексе, в контексте того, что происходило в этот момент в музыке, поэзии, литературе, кинематографе ХХ века.

Это создает сложную комплексную картину и, кроме того, позволяет людям проводить в музее много времени. И люди чувствуют необходимость и потребность в этом, именно поэтому они выстраиваются в очереди. Потому что в век нивелирования человеческих отношений и связей диалог с искусствами становится важнейшей составляющей, которая может помогать, благотворительно воздействовать на человеческую душу. Зрители подпитываются в музеях новыми чувствами, впечатлениями, которые позволяют им сопротивляться натиску каждодневности, бытовых проблем. Они тяготеют к оригиналу, хотят общаться с оригиналом, а не с его мультимедийным воспроизведением. Это то, что мы сейчас с очевидностью видим и к чему апеллируем.

- У нас на Дальнем Востоке выросло поколение молодых людей, которые не бывали не только в Третьяковке, но и в столице вообще. В связи с этим, какие задачи будет решать ваше представительство во Владивостоке?

- Мы это хорошо понимаем, и задачи у нас те же самые, которые решаем у себя в Москве. Поверьте, что за эти почти три года, как мы, опираясь на серьезнейшую программу развития, движемся вперед, мы получили нового зрителя, который никогда не был ни в Третьяковской галерее, ни в музее вообще. Думаю, что здесь мы будем следовать тем же стратегиям, стараться создавать комплексные выставочные проекты с интересной архитектурой, интересными концепциями, образовательными программами, мастер-классами и концертами.

– В других регионах подобные проекты у Третьяковской галереи есть?

- Нет. У нас есть серьезные региональные программы с Казанью, они ведется в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве, а не в формате филиала.

Фото Натальи ТАНКОВИЧ.