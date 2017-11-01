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Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
Отсюда начнется его большое путешествие на запад по всей России, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня, 1 ноября, во Владивосток из Великого Устюга приехал главный сказочный герой России Дед Мороз. Он уже провел пресс-конференцию, посетил ледовую арену и посмотрел, как ребята из центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока занимаются хоккеем.
Дедушка Мороз посетил большой праздник во Дворце детского творчества, где собралось более 300 детей и родителей. Перед Дед Морозом выступили творческие коллективы, а для детей устроили настоящий праздник. Помощники сказочного дедушки показывали детям фокусы и загадывали им интересные головоломки. Во Владивостоке он посетит несколько детских социальных учреждений
По словам организаторов, в 2017 году Дед Мороз получил больше писем, чем в прошлом году. И это стало одной из причин начать его путешествие по стране раньше 1 ноября, а не 26 как это происходило раньше.
Завтра, 2 ноября, Дед Мороз покинет Владивосток и отправится в Иркутск. За 60 дней он посетит 29 городов и проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков. В каждом городе Дед Мороз остановится на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, заглянуть в гости к многодетным и малообеспеченным семьям.
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