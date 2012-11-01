Пресс-конференция с Анитой Цой прошла во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. В преддверии своего концерта певица рассказала об отношении к социальным сетям, о райдере и шоу-программе, и о своем русском менталитете. Однако о предпочтениях в еде, диетах и способах приготовления пищи вопросов было задано куда больше, чем о предстоящем концерте.

«В каждом городе, куда мы приезжали, зажигалось яркое солнце, таял снег, - рассказывает Анита Цой. - Поэтому мы, когда приехали, спросили: «Ну что, у вас сегодня первый солнечный день?» А мне говорят: «Да нет, вчера тоже ничего был».

Анита Цой во Владивостоке уже не в первый раз. Прошлый приезд совпал с Днем ВМФ и певице посчастливилось побывать вместе с коллективом на дизельной подводной лодке. «Мы остались в шоковом состоянии! - Говорит Анита. – Мы никак не ожидали, что такие крепкие мужчины, подводники, пролезают в такие узкие люки! И вообще как-то там умещаются, живут, работают». В этот приезд у Аниты Цой появилась возможность побывать на атомной подводной лодке: «Нас очень тепло и нежно встречал суровый мужской коллектив, - рассказывает певица. - Вся мощь нашей державы чувствуется внутри, в сердце вот этой лодки. Нам сегодня, к сожалению, не разрешили снимать, потому что я допустила большую ошибку в прошлый приезд. Я же не знала, что нельзя подлодки снимать и выкладывать в соц. сети. И я посвятила целый блок этому путешествию: «Вот здесь, смотрите, ракету кладут, кнопка такая, кнопка другая». И когда мы сегодня пришли, нам сказали: «У вас, конечно, все очень живописно получается, но уберите фотоаппарат».

Во Владивостоке певица со своим коллективом времени даром не теряли: «Мы успели съездить затариться самыми вкусными морепродуктами, которые повезем обратно, - говорит Анита. - Тем более это заключительный город, где российская часть тура заканчивается. Мы набрали рыб холодного, горячего копчения, икры, гребешка, креветок, палтуса. Привезем, помимо воспоминаний и фотографий, вкусняшки».

Много вопросов было задано о кулинарных пристрастиях. Певица призналась, что сама очень любит готовить. «Собрала очень хороший урожай в этом году и закатала около 300 банок, - рассказывает Анита. - Лечо накрутила. Банок столько много что я решила на Новый год коллегам своим подарить баночки имени Аниты Цой с пожеланиями».

И даже райдер у певицы оказался гастрономический: 200 грамм сушеных, но не соленых, не пережаренных миндалевых орехов на каждый день, 2 литра чистой питьевой воды, баночка меда, 3 зеленых огурца, 4 яблока, 3 груши, веточки сельдерея, морковка, все должно быть почищено. «Я вожу с собой пароварку, - говорит Анита. – Например, в местный ресторанчик при гостинице может раздаться звонок: «Здравствуйте, это Анита Цой! Будьте добры завтра мне пожалуйста к 8 часам утра кило двести сырой курицы, размороженной, вместе с большим кухонным ножом». В Благовещенске меня спросили: «Вы что сыроедением занимаетесь?». Нет, я просто забрасываю курицу в пароварку. Но самый сложный, конечно, технический райдер - это звук в первую очередь».

Шоу-программа, которую представляет Анита Цой, создана при помощи 3D и других визуальных эффектов. Это было необходимо, по словам певицы, чтобы изобразить на сцене мир социальных сетей, мир Интернета. Певица рассказала, почему ее привлекла именно эта тематика: «Я сама активный пользователь соц. сетей, и мне не чужда психология. Когда люди интересующиеся психологией попадают в соц. сети, для них открывается мощнейшая, интереснейшая тема для изучения людей. Почему? Можно надеть на себя любой аватар, любую фотографию, придумать любое имя, и выдавать себя за другого человека. Почему люди не хотят выходить в сеть под собственным именем? Я как-то заинтересовалась этим и стала использовать соц. сети не только как средство общения, но и для решения алгоритма по каким-то человеческим историям, мотивам, отношениям. И поняла, что большинство людей приходят в соц. сети, для того чтобы найти людей, которые в них поверят и их полюбят».

Как положительную функцию социальных сетей певица отмечает возможность у детей пообщаться со своими кумирами: «Раньше дети пропадали во дворе, сейчас в соц. сетях. У меня есть совсем юные подписчики - 13, 14, 15 лет. И когда у детей есть возможность задать вопросы человеку, который чего-то добился, да немножко детские и смешные (как стать звездой, например), то у него появляется уверенность. Где бы они еще смогли пообщаться с человеком, который является их кумиром и служит для них примером».

На вопросы о своем менталитете и о том, можно ли ее считать полностью восточной женщиной, Анита ответила: «Я иногда называю себя Чебурашкой, - поделилась Анита. - Потому что у меня чисто русский менталитет, я же родилась в России. Понимаете, коня на скаку... вот это все мы можем… Но генетические корни все равно живут внутри. Я не могу объяснить, почему я старших называю «на Вы». Мой сын тоже. Откуда идет вся эта любовь к традициям, кухне, музыке? Откуда идет это почитание мужа, мужчины в доме? Это просто где-то внутри заложено. Я даже пою песни на корейском языке. И это прекрасно, когда можно в себе объединять несколько культур».

Полина ЗОТОВА, газета "Золотой Рог".