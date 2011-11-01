Приморцы отметят юбилей Союза российских писателей

3 ноября в 17.00 в Приморской государственной публичной библиотеке им. А.М. Горького состоится творческий вечер «Волны времени и берег памяти», посвященный 20-летию Союза российских писателей.

Союз российских писателей - общероссийская общественная организация, объединяющая российских и зарубежных литераторов - образовался в 1991 году, после распада Советского Союза. В рамках бывшего Союза писателей СССР были созданы две организации: Союз писателей России и Союз российских писателей. У истоков СРП стояли Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Сегодня в Союзе российских писателей состоят Андрей Битов, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Руслан Киреев, Михаил Кураев, Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Валерий Попов, Олег Чухонцев и другие известные русские литераторы. Союз российских писателей в настоящее время насчитывает в своих рядах более 3 тысяч человек.

Приморское отделение Союза российских писателей совместно с ПГПБ им. Горького проводит творческий поэтическо-музыкальный вечер, где стихи и проза известных приморских писателей и поэтов, а также представителей новой литературной волны прозвучат в авторском исполнении.

В юбилейном вечере примут участие начальник управления культуры администрации Приморского края В.А. Игнатьев, председатель Совета почетных граждан г. Владивостока С.С. Морозова, начальник отдела по работе с общественными организациями администрации г. Владивостока Л.К. Каменева, председатель Приморского отделения Союза писателей России А.А. Ткачук, директор Владивостокской централизованной библиотечной системы О.Б. Забелина и другие официальные лица.

Вечер состоится в большом читальном зале Приморской государственной публичной библиотеки по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59-а. Начало в 17.00. Вход свободный.

Евгения ПЕВНОВА.