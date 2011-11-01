Вышел юбилейный альманах «Литературный Владивосток»

В столице Приморья увидел свет юбилейный альманах «Литературный Владивосток», которому исполнилось 70 лет.

В 1941г. он назывался «Советское Приморье», с 1961г. – «Тихий океан» и с 1977-го - «Литературный Владивосток», как сборник Дальиздата, с разными авторами – составителями, среди которых был и известный дальневосточный писатель Станислав БАЛАБИН (автор «Золотой империи»). После развала СССР стало не до литературы. И лишь в 2003 г. его издание возобновили критик– литературовед профессор Сергей КРИВШЕНКО (главный редактор) и поэт Борис ЛАПУЗИН. После ухода Сергея Крившенко семь лет назад эстафету принял Борис Лапузин.

За эти годы «Литературный Владивосток» действительно стал альманахом, расширилось авторское и жанровое представительство, если в первом выпуске были представлены 23 автора, то в последнем опубликованы произведения 60. «ЛВ» помог творческому становлению многих приморских прозаиков, как Сергей БАРАБАШ, Владимир БЫКОВ, Владимир ИВАНОВ, Евгений КНЯЗЕВ, Аркадий РЕУНОВ, Павел ТКАЧЕНКО… Как отмечает Борис Лапузин, «можно проследить, как крепнет и развивается литературное дарование постоянных авторов на страницах альманаха, как каждый из них обретает твердость своего художественного почерка в историко–краеведческом ли направлении (очерки Геннадия ТУРМОВА), в сюжетных хитросплетениях (детективы Александра БОНДАРЯ) или в психологическом бытописании (рассказы Николая ТЕРТЫШНОГО)». Окрепли на страницах альманаха голоса местных поэтов. Но альманах стал не просто сборником стихов и прозы. Он реагирует на важные события и проблемы в городе и крае - будь то экология или присвоение Владивостоку звания «Город воинской славы».

Но, похоже, альманаху стоит поднять еще одну нравственную тему – о меценатстве. Чтобы издать юбилейный выпуск «Литературного Владивостока», главному редактору Борису Лапузину пришлось «износить не одну пару ботинок» в поисках средств. И благодаря неравнодушным людям альманах увидел свет. Презентация юбилейного номера состоится 2 ноября в 16 часов в Пушкинском театре.