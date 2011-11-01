Владивостокцы прикоснулись к Поясу Пресвятой Богородицы

Трое суток в Храме Покрова Пресвятой Богородицы находилась христианская реликвия - Пояс Пресвятой Богородицы.

Очередь из паломников протянулась на сотни метров. Людей преклонного возраста, инвалидов, а также тех, кто был с маленькими детьми, проводили к святыне без очереди. В среднем, человек 15-20 в минуту прикладывались к ковчегу со святой реликвией. После этого, возле входа, каждому давали небольшую пластиковую икону и импровизированную копию Пояса. Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Согласно преданию, Пояс и риза Божией Матери незадолго до ее успения были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и передавались из поколения в поколение.

При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) драгоценный ковчег с Поясом Богородицы перенесли из Палестины в Константинополь. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось. Согласно православным верованиям, пояс Пресвятой Богородицы обладает удивительной силой, помогает при рождении детей.