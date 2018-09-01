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Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
У Игоря Пушкарёва, напомним, трое сыновей
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал с социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен Дню знаний, который отмечается в стране 1 сентября. Напомним, что у экс-главы Владивостока, который сейчас находится в одном из сизо Москвы, трое сыновей, так что этот праздник также напрямую затрагивает и его самого.
«Всем доброго времени суток. С радостью поздравляю школьников и студентов, уважаемых преподавателей и родителей с 1 сентября!
Школа - это не только серьезная учеба и труд, заботы и волнения, школа учит дружбе, общению, взаимовыручке, умению ставить перед собой цель и достигать её.
Впереди новый учебный год. Хочу пожелать всем учащимся смелее и охотнее набираться знаний, учиться приносить пользу обществу, любимому Владивостоку и Приморью. Цените всё хорошее, усваивайте уроки жизни и открывайте для себя этот мир.
Учителям и преподавателям желаю высокой оценки вашего труда со стороны государства и общества. Всегда оставайтесь молодыми и увлеченными своей профессией! С днём знаний!»
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