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Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний

01 Сентября 2018, 12:03 | Владивосток

У Игоря Пушкарёва, напомним, трое сыновей

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал с социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен Дню знаний, который отмечается в стране 1 сентября. Напомним, что у экс-главы Владивостока, который сейчас находится в одном из сизо Москвы, трое сыновей, так что этот праздник также напрямую затрагивает и его самого.

«Всем доброго времени суток. С радостью поздравляю школьников и студентов, уважаемых преподавателей и родителей с 1 сентября!

Школа - это не только серьезная учеба и труд, заботы и волнения, школа учит дружбе, общению, взаимовыручке, умению ставить перед собой цель и достигать её.

Впереди новый учебный год. Хочу пожелать всем учащимся смелее и охотнее набираться знаний, учиться приносить пользу обществу, любимому Владивостоку и Приморью. Цените всё хорошее, усваивайте уроки жизни и открывайте для себя этот мир.

Учителям и преподавателям желаю высокой оценки вашего труда со стороны государства и общества. Всегда оставайтесь молодыми и увлеченными своей профессией! С днём знаний!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Пушкарев  1сентября  студенты  дети  защита  прокурор  УК  город  мэр  день знаний  школа  СИЗО  обвинение  адвокат  статья  владивосток 



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