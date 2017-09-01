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Меридианы Тихого 2017: сделано во Владивостоке
С 2005 года в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» были запущены специальные программы, основная цель которых — познакомить зрителей и гостей фестиваля с работами местных кинематографистов. В разные годы проводились мастер-классы и лекции ведущих практикующих специалистов для молодых кинематографистов из Владивостока и Приморского края. В 2009 году была организована специальная программа «Сделано во Владивостоке», ежегодно объединяющая фильмы местных и приезжих режиссеров, которые выбрали столицу Приморья местом действия своих лент.
В этот раз программа «Сделано во Владивостоке» состоит из фильмов, которые были созданы в этом году местными режиссерами либо уже демонстрировались на кинофестивале и обратили на себя внимание зрителей.
«Уравнение с неизвестными» (реж. Георгий Саенко)
Авантюрная комедия, повествующая о трех актерах провинциального театра, романтиках и энтузиастах, уставших от своей участи «ненужных людей» и гонимых крайней нуждой. Они решаются ограбить банк. Их замысел — уехать в столицу на поиски работы, поправить свое финансовое положение, преступив закон, — оборачивается трагическим финалом.
«Иваныч» (реж. Сергей Боровков)
Отдаленная деревня в самом сердце Уссурийской тайги — место, где изолированно живут удэгейцы. Один из жителей — харизматичный старик — решает, что его жизненный путь окончен, и идет на последнюю охоту, чтобы остаться в лесу навсегда, как делали его предки. Смерть героя — последняя нить, которая связывала его внука с деревней.
«Пастух» (реж. Сергей Боровков)
Рядовой, на первый взгляд, эпизод из жизни бандитов, приезжающих на пустынный пляж, чтобы скрыть следы кровавого преступления. Их двое — молодой человек, который, по-видимому, только осваивает преступное ремесло, и умудренный жестокими уроками судьбы пожилой мужчина. Но этот день станет переломным моментом для обоих.
«Киноляп» (реж. Даниил Гончаров)
Трое подростков, вдохновленных искренней любовью к кино и вооружившихся простенькой камерой и незамысловатым реквизитом, решают снять свой первый фильм — остросюжетную ленту про зомби. Реальность начинает смешиваться с замыслом героев, и они сами становятся персонажами сюрреалистичного действа.
«Последний этаж» (реж. Дмитрий Щевцов)
Как много разных людей можно встретить в лифте, пока едешь на последний этаж небоскреба? Молодой человек хочет свести счеты с жизнью, но эти мимолетные встречи в тесном пространстве лифтовой кабины заставят его задуматься о собственном будущем.
«Пустоты» (реж. Денис Мирошниченко)
История молодой девушки, жаждущей перемен. Ее жизнь однообразна и скучна, проедена токсичными испарениями рутинной повседневности. Новый сосед — молодой парень, поселившийся неподалеку, по-видимому, должен изменить ее жизнь. Между ними должны возникнуть какие-то отношения, но ничего не происходит. Никому нет дела ни до них, ни до их проблем.
«Двое» (реж. Евгений Заозерных)
Жизнь молодых людей, исполненных пламенными чувствами друг к другу, меняется, когда девушка, следуя за мечтой и по зову сердца, решается сменить город. Из города у моря двое переезжают в столицу. Катя едет учиться, а Дима бросает работу, свою музыкальную группу и следует за любимой, чтобы ее поддержать. Новый город и новая жизнь. Будет ли она счастливой?
«Путь к Богу» (реж. Эола Пак и Мария Стремина)
Документальная лента, посвященная истории распространения православия среди корейского населения в Приморье с середины 1860-х до революционного 1917 года. В картине рассказывается о непростом пути, который прошли корейцы и православные миссионеры, священники, русские верующие.
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