На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого

Пятничный вечер будет наполнен музыкой и поэзией…

Уже в ближайшую пятницу, 3 августа, в 16 часов во Владивостоке на Спортивной набережной состоится фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Сейчас завершается подготовка гала-концерта.

Для участия в конкурсе подали заявки более 50 исполнителей, среди которых – и взрослые, и дети, сольные исполнители и коллективы, профессионалы и любители. Все они по итогам отборочного тура прошли в финал. И все стали участниками подготовительного этапа конкурса, где с ними работали режиссер-постановщик, хореографы, преподаватели по вокалу и сценическому движению и другие специалисты.

В конкурсном гала-концерте прозвучат композиции и стихи Высоцкого, и концерт обещает быть по-настоящему большим и ярким – отобрано почти 30 номеров.

Как рассказала режиссер фестиваля «Парус» Татьяна Славская, большинство номеров иллюстрировано дополнительными выступлениями артистов, танцевальных коллективов, эстрадного оркестра. Среди участников есть исполнители, которые уже выступали в предыдущих фестивалях, но много на этот раз и новичков, для которых «Парус» - первый выход на большую сцену.

По итогам конкурса авторитетное жюри определит лауреатов и обладателя Гран-при.

Напомним, фестиваль «Парус» организован администрацией Владивостока и проходит в три этапа – отборочный, подготовительный и гала-концерт, в ходе которого определяются победители конкурса. В этом году фестиваль пройдет во Владивостоке уже в третий раз.