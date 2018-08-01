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На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
Пятничный вечер будет наполнен музыкой и поэзией…
Уже в ближайшую пятницу, 3 августа, в 16 часов во Владивостоке на Спортивной набережной состоится фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Сейчас завершается подготовка гала-концерта.
Для участия в конкурсе подали заявки более 50 исполнителей, среди которых – и взрослые, и дети, сольные исполнители и коллективы, профессионалы и любители. Все они по итогам отборочного тура прошли в финал. И все стали участниками подготовительного этапа конкурса, где с ними работали режиссер-постановщик, хореографы, преподаватели по вокалу и сценическому движению и другие специалисты.
В конкурсном гала-концерте прозвучат композиции и стихи Высоцкого, и концерт обещает быть по-настоящему большим и ярким – отобрано почти 30 номеров.
Как рассказала режиссер фестиваля «Парус» Татьяна Славская, большинство номеров иллюстрировано дополнительными выступлениями артистов, танцевальных коллективов, эстрадного оркестра. Среди участников есть исполнители, которые уже выступали в предыдущих фестивалях, но много на этот раз и новичков, для которых «Парус» - первый выход на большую сцену.
По итогам конкурса авторитетное жюри определит лауреатов и обладателя Гран-при.
Напомним, фестиваль «Парус» организован администрацией Владивостока и проходит в три этапа – отборочный, подготовительный и гала-концерт, в ходе которого определяются победители конкурса. В этом году фестиваль пройдет во Владивостоке уже в третий раз.
Марина ИВЛЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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