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Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)

01 Августа 2016, 16:15 | Владивосток

29 июля на набережной Спортивной гавани состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус». Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, главной темой фестиваля стало творчество знаменитого поэта и артиста.

Даже плохая погода не смогла помешать проведению фестиваля. Несмотря на ненастную погоду, на набережной собралось довольно много любителей творчества Владимира Высоцкого, чтобы увидеть новое видение его работ.

Участники фестиваля представили 30 номеров. Среди них были стихи и песни знаменитого автора и исполнителя. За призовой фонд 200 000 рублей конкурсанты боролись в номинациях: художественное чтение стихов Владимира Высоцкого, театральное мастерство, вокальное исполнение песен В.Высоцкого, хореография и пластика.

По словам организаторов, они не пытались сделать конкурс двойников, каждый из участников показывал, как он это ощущает, как он это прочувствовал, как он это хотел донести до зрителя.

Кстати, начиная с 5 июля с теми, кто прошел отборочный тур была проведена большая работа. Наставники давали мастер классы по постановке вокала и актерскому мастерству, чтобы каждый из конкурсантов показал зрителям "своего" Высоцкого.

Дарья Богачёва. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.


 

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Теги: Высоцкий  спортивная гавань  парус 
       



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