Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)
29 июля на набережной Спортивной гавани состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус». Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, главной темой фестиваля стало творчество знаменитого поэта и артиста.
Даже плохая погода не смогла помешать проведению фестиваля. Несмотря на ненастную погоду, на набережной собралось довольно много любителей творчества Владимира Высоцкого, чтобы увидеть новое видение его работ.
Участники фестиваля представили 30 номеров. Среди них были стихи и песни знаменитого автора и исполнителя. За призовой фонд 200 000 рублей конкурсанты боролись в номинациях: художественное чтение стихов Владимира Высоцкого, театральное мастерство, вокальное исполнение песен В.Высоцкого, хореография и пластика.
По словам организаторов, они не пытались сделать конкурс двойников, каждый из участников показывал, как он это ощущает, как он это прочувствовал, как он это хотел донести до зрителя.
Кстати, начиная с 5 июля с теми, кто прошел отборочный тур была проведена большая работа. Наставники давали мастер классы по постановке вокала и актерскому мастерству, чтобы каждый из конкурсантов показал зрителям "своего" Высоцкого.
Дарья Богачёва. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
Новости тематики
- Во Владивостоке показали спектакль, который Путин счел гениальным
- Андреас Костандакес: Пусть глубоко личное так и останется личным
- Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"
- Создатель "Аватара" поделился секретами работы над снятым во Владивостоке фильме
- Во Владивостоке открылась выставка литографии Андри де Тулуз-Лотрека
- Во Владивостоке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню российского флага
- Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)
- Район Владивостока для съемок фильма с Данилой Козловским выберут в августе
- Владивостокцев приглашают на празднование Дня Крещения Руси
- Афиша культурных событий Владивостока с 18 по 24 июля
Новости раздела
- Бесплатные билеты на экскурсии по фортам Владивостокской крепости закончились за три дня
- Во Владивостоке показали спектакль, который Путин счел гениальным
- Андреас Костандакес: Пусть глубоко личное так и останется личным
- Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"
- Во Владивостоке всех желающих зовут в казематы
- Создатель "Аватара" поделился секретами работы над снятым во Владивостоке фильме
- Приморский океанариум 6 сентября открывается для посетителей
- Во Владивостоке открылась выставка литографии Андри де Тулуз-Лотрека
- Во Владивостоке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню российского флага
- Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным