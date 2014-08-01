"Открытая библиотека" приглашает гостей и жителей Владивостока на ночную инсталляцию

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает горожан в «Открытую библиотеку» завтра, 2 августа, в 21:30. Необычная библиотека будет работать в рамках арт-проекта «Да будет свет!» на территории бывшей школа №5 на острове Русском (бухта Аякс, территория кампуса ДВФУ).

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», на площадке «FIAT LUX» будет создан яркий и необычный арт-проект по мотивам известной сказки Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Восемь инсталляций, отсылающих к различным сюжетным поворотам сказки, а также ещё одна по сказке Ольги Аристовой «Листья, перья и туман» отразят сюрреалистические миры.

Кроме того, все желающие смогут стать читателями городских библиотек, получив здесь электронный читательский билет и доступ к электронной библиотеке «ЛитРес».

Состоится здесь и полюбившаяся горожанам акция - с помощью гаджета можно будет скачать понравившееся произведение с «Электронной книжной полки».

ZRPRESS.RU, Владивосток.