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Во Владивостоке известная группа "Пикник" представит необычный перфоманс "Королевство кривых"

01 Августа 2013, 21:04 | Владивосток
В рамках 8-й Владивостокской биеннале визуальных искусств известная группа «Пикник» предстанет в необычном амплуа – вместо традиционного концерта музыканты представят перфоманс «Королевство кривых». Перфоманс пройдет на набережной Цесаревича 31 августа и 1 сентября. 
 
«Королевство кривых» - театральное светомузыкальное представление в традициях площадных театров средневековой Италии. В представлении будет задействована видеопроекция, которая превратит обычную стену в интерактивный экран.
 
По сюжету в сказочном Королевстве Кривых талантливый, но безобразный придворный концертмейстер Амадеус безответно влюблен в принцессу Августину. Но сердце принцессы принадлежит Влюбленному Вампиру. Отчаявшись, Амадеус решается прибегнуть к помощи коварного Гиганта-кукловода, который превращает Августину в существо с телом Кентавра. Лишенная человеческого облика, принцесса целиком и полностью оказывается во власти Амадеуса. Что же случится с прекрасной Августиной? Суждено ли ей и дальше оставаться послушной каждому мановению дирижерских палочек? Музыка и слова - Эдмунд Шклярский; визуальные эффекты - Марат Корчемный; актеры - Игорь Васильев, Олег Семенов, Константин Петров, Таинственная Августина.
 
Напомним, 8-я Владивостокская биеннале визуальных искусств пройдет с 21 августа по 1 сентября. Одна из основных задач, поставленных главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перед администрацией города, которая является организатором биеннале, – привлечь к участию в мероприятиях как можно больше горожан, задействовать новые площадки, предусмотреть новые мероприятия. 
 
Вход на все мероприятия 8-й биеннале визуальных искусств – свободный, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
 
 
Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: биеннале  владивосток  Пикник 



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Комментарии

  • Псевдоним00:46, 02.08.2013#

    не понял, сам пикник там будет или нет?

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