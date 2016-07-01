Во Владивостоке открылась выставка фоторабот "Больше, чем воспоминание" (Фото)

29 июня в Галерее «Арка» открылась персональная выставка фоторабот под названием «Больше, чем воспоминание» Глеба Телешова, являющегося не только фотографом, но также режиссёром и оператором-постановщиком таких фильмов, как «Flickering clusters», «В поисках рифмы», «Весельчаки», «Последний этаж», «Dharma Guns». Работы небезызвестного фотографа уже на протяжении нескольких лет выставляются не только во Владивостоке, но также в Москве и Пекине. Об этом сообщает корр. «Золотого Рога» с места события.

Художник, обращаясь к внутреннему миру, своим размышлениям, благодаря своему творчеству рассказывает новую историю о том, что он думает, чувствует и как меняется его мировоззрение и восприятие с течением долгих лет трудоёмкой работы. Представленные фотоработы очень эмоциональны, содержательны и, что немаловажно, выполнены методом классической фотографии и распечатаны «в тёмной комнате с красным фонарём».

Глеб Телешов: «На моих фотографиях представлена не столько фиксация конкретного времени, несмотря на то, что это документальные фотографии, и я совершенно ничего не придумывал. Чаще всего – один-два кадра, и фотография готова. Но при этом, первая фотография была сделана в 1988 году, а все последующие с различным интервалом времени и по сей день. Про смыслы и идеи я не хочу ничего рассказывать, я даю возможность каждому самому интерпретировать увиденное. Огромное спасибо всем тем, кто пришёл».

Как известно, у искусства есть две основные функции. Первая – доставить эстетическое наслаждение тому, кто к нему обращается, а вторая – познавательная. На фотографиях Глеба Телешова, безусловно, присутствует и то, и другое, в то же время мы можем узнавать родные места, в которых мы живём.

На фотовыставке также присутствовала заместитель главы администрации Владивостока Елена Борисовна Щеголева: «Очень приятно, что в преддверии 156 годовщины дня рождения города Владивостока проходят такие прекрасные мероприятия. Меня очень тронули представленные работы, и мне крайне приятно, что Глеб видит Владивосток в лицах, даже если это не только лица людей». Также Глеб Телешов получил персональное приглашение стать участником конкурса «Мой город у моря», который будет проводиться в 2017 году, в номинации фотоискусство.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.