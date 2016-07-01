Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке открылась выставка фоторабот "Больше, чем воспоминание" (Фото)
29 июня в Галерее «Арка» открылась персональная выставка фоторабот под названием «Больше, чем воспоминание» Глеба Телешова, являющегося не только фотографом, но также режиссёром и оператором-постановщиком таких фильмов, как «Flickering clusters», «В поисках рифмы», «Весельчаки», «Последний этаж», «Dharma Guns». Работы небезызвестного фотографа уже на протяжении нескольких лет выставляются не только во Владивостоке, но также в Москве и Пекине. Об этом сообщает корр. «Золотого Рога» с места события.
Художник, обращаясь к внутреннему миру, своим размышлениям, благодаря своему творчеству рассказывает новую историю о том, что он думает, чувствует и как меняется его мировоззрение и восприятие с течением долгих лет трудоёмкой работы. Представленные фотоработы очень эмоциональны, содержательны и, что немаловажно, выполнены методом классической фотографии и распечатаны «в тёмной комнате с красным фонарём».
Глеб Телешов: «На моих фотографиях представлена не столько фиксация конкретного времени, несмотря на то, что это документальные фотографии, и я совершенно ничего не придумывал. Чаще всего – один-два кадра, и фотография готова. Но при этом, первая фотография была сделана в 1988 году, а все последующие с различным интервалом времени и по сей день. Про смыслы и идеи я не хочу ничего рассказывать, я даю возможность каждому самому интерпретировать увиденное. Огромное спасибо всем тем, кто пришёл».
Как известно, у искусства есть две основные функции. Первая – доставить эстетическое наслаждение тому, кто к нему обращается, а вторая – познавательная. На фотографиях Глеба Телешова, безусловно, присутствует и то, и другое, в то же время мы можем узнавать родные места, в которых мы живём.
На фотовыставке также присутствовала заместитель главы администрации Владивостока Елена Борисовна Щеголева: «Очень приятно, что в преддверии 156 годовщины дня рождения города Владивостока проходят такие прекрасные мероприятия. Меня очень тронули представленные работы, и мне крайне приятно, что Глеб видит Владивосток в лицах, даже если это не только лица людей». Также Глеб Телешов получил персональное приглашение стать участником конкурса «Мой город у моря», который будет проводиться в 2017 году, в номинации фотоискусство.
Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
Новости тематики
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
Новости раздела
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Дарькин начал экономить
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть