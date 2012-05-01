Жан-Клод Пенсон: Во Владивостоке нет ощущения провинции

Во Владивостоке в рамках перекрестного года языка и литературы в России и Франции центр французского языка «Альянс Франсез» начал серию литературных встреч с французскими писателями, философами, поэтами и издателями. Первым в цикле этих визитов столицу Приморского края посетил Жан-Клод Пенсон - один из самых известных и почитаемых поэтов-теоретиков современной Франции.



В свои 65 он энергичен, строен, открыт и отзывчив. Отличный возраст для писателя. Будучи на пенсии, он уже не преподает, как прежде, философию искусства в университете и теперь может всю первую половину недели посвящать чистому творчеству в своем доме на берегу океана в часе езды от Нанта, прерываясь только на прогулки у моря и чтение газеты "Монд" в кафе ближайшего поселка. К слову, это старейшее и авторитетнейшее французское издание отмечает обязательными публикациями каждую вышедшую его книгу.

Вторую же половину недели он, как правило, проводит в Нанте - за деловыми встречами, выступлениями по приглашениям, посещением выставок и родственников. Кроме всего прочего, Жан-Клод активно участвует в издании журнала "Публичное место", исследующего пространство города и его влияние на человека. Один из номеров этого журнала посвящен звуковой среде города, другой - его запахам, третий - эротике урбанистического пространства. При том, что финансируется журнал муниципалитетом, это совершенно независимое издание, позволяющее себе критиковать городские власти. Творчество Жан-Клода Пенсона - это стихи в прозе, в которых он ищет новые пути выражения себя, а также философские эссе, исследующие взаимоотношения искусства с реальностью.



«Как заварка растворяется в воде, так же и искусство должно растворяться в образе жизни».



Первые публикации у него появились только после сорока лет. По словам Пенсона, путь литератора во Франции отнюдь не усыпан розами, и молодым пробиться к издателю весьма сложно, однако сегодня для начинающих существует государственная поддержка - система грантов и стипендий. Также есть дома писателей, похожие на курорты, где литераторы могут какое- то время бесплатно жить и творить в обмен на, к примеру, чтение лекций для местных жителей. Современная французская литература отличается огромным разнообразием, однако Жан-Клод условно выделяет два основных мэйнстрима: это последователи футуристов, экспериментирующие с формами поэтического языка, не заморачиваясь содержанием, и неоакмеисты, которые в поисках новых средств выражения не забывают о смысле и его источнике. Себя Жан-Клод относит к последним. "Я стремлюсь сделать литературное произведение музыкой, где бы текст звучал как саксофон Колтрейна" - говорит он. Еще одна современная тенденция не только в литературе, но и в других областях - это заметное сокращение объема высказывания, например, сегодня уже почти никто не пишет длинных романов.



Источником вдохновения для Пенсона могут служить разные и порой совсем простые вещи, как например, луч солнца или покраска стены в доме, а в настоящий момент он вдохновлен русским алфавитом и пишет книгу под рабочим названием "Кириллица". С Россией его связывает достаточно много моментов, начиная с того, что когда-то он изучал русский язык и исповедовал марксизм (и даже радикальный маоизм, что, впрочем, было весьма распространенным явлением среди тогдашней творческой интеллигенции), и заканчивая тем, что его сын взял в жены русскую девушку Таню, и теперь его любимая внучка и на русском, и на французском говорит одинаково хорошо.



Кроме того, его кумир в поэзии - поэт Осип Мандельштам. Во Владивостоке он в первую очередь попросил отвезти его к памятнику Мандельштаму. С трактовкой образа поэта скульптором Валерием Ненаживиным Пенсон согласился полностью.

Во вторую очередь он попросил показать ему Музей современного искусства, нисколько не сомневаясь, что он во Владивостоке есть, как и в каждом приличном городе. Кстати, его Нант из некогда промышленного и портового города сегодня превращается в мощный эпицентр культуры, где на месте старых верфей выросли артистические кварталы со множеством творческих мастерских, галерей, музеев, концертных и театральных площадок. Нант совершил настоящий прорыв в своем развитии и все это благодаря тому, что власти сделали ставку на активную поддержку в нем культуры и искусства. Такой подход является весьма дальновидным и перспективным для города - поделился своими соображениями с директором Арт-этажа Александром Городним гость из Франции. Можете себе представить какими соображениями об отношении властей к развитию искусства во Владивостоке (и в каких выражениях) поделился в ответ Александр Городний, немало озабоченный сегодня тем, что...



судьба уникальной коллекции

современного искусства Арт-этажа

опять зависла в воздухе...



из-за предстоящего великого переселения университета на остров Русский. Найдется ли там место для Музея современного искусства Арт-этаж? Или его выселят из здания университета во Владивостоке в никуда?

За свой короткий трехдневный визит во Владивосток гость из Франции успел провести ряд встреч с любителями литературы в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького и библиотеке им. Чехова, где читал отрывки из своих произведений, отвечал на вопросы, подарил и подписал желающим свои книги на французском и русском языках. Кроме того, он встретился со студентами ДВФУ и поговорил с ними о современной литературе, о философии поэтики и искусству организации урбанистического пространства.

Кстати, тема эстетики городского пространства его занимает сейчас особенно. По словам Пенсона, уникальность приморской столицы он отметил с первого взгляда:



"Владивосток отличается от всех

прочих российских городов,

в которых я побывал.



И не только тем, что это морской порт и город-крепость, но также и примерами интереснейшей архитектуры, удивительным ландшафтом. Здесь нет ощущения провинции, как в других небольших городах, напротив, он производит впечатление значительного города с многообещающими перспективами».

Досье "ЗР"

Жан-Клод Пенсон родился в 1947 году. Является автором книг "Жить поэтом. Очерк о современной поэзии" (1995), "Искусство после великого искусства" (2005), "Пятигорск. О поэзии" (2008), "Жить цветом" (2011) и других. Пишет стихи в прозе, эссе о философии искусства, сотрудничает с философскими и литературными журналами, выступает как литературный и художественный критик, регулярно участвует в передачах на телевизионном канале «Французская культура». Преподавал философию в университете города Нанта.

Татьяна Мазнева, фото автора.

"Золотой Рог".