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Во Владивостоке подвели итоги конкурса молодых литераторов

01 Апреля 2013, 16:17 | Владивосток

 

Начинающие поэты и прозаики прочитали свои произведения на территории лофта «Дизайн-фабрика «ЗАРЯ».

Открытый городской конкурс «Гул океанского прибоя» имени первого владивостокского поэта Павла ГОМЗЯКОВА проводится в краевом центре уже в девятый раз, но в этом году впервые появился очный этап.

По условиям конкурса молодые литераторы должны были прислать от 5 до 15 стихотворений для участия в номинации «Поэзия» и от 2 до 4 произведений для «Прозы». На конкурс было представлено более 700 работ, а возможность «озвучить» свои произведения на очном этапе получили те, кто вышел в полуфинал. Перед этим актеры Театра молодежи провели мастер-классы для участников конкурса – им рассказали об основах сценической речи и движения.

«Поэт должен читать свои стихи. Это моя позиция, - говорит организатор очного этапа поэт Ольга АРИСТОВА. - Очный этап нужен для того, чтобы и прозаик, и поэт вышли к своему зрителю».

В номинации «Поэзия» первое место заняла Екатерина БОДОЧКО, второе — Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, «бронза» досталась Кристине АЛЕКСАНДРОВОЙ и Ольге КОЛЕСНИК.

Первое место в номинации «Проза», по решению жюри, не присуждалось. Второе место разделили Анастасия ИВАНОВА и Александра НЕЛИШЕНКО, третье — Елена КИСЕЛЕВА и Дарья БЛИНОВА.

Гран-при получила Елена КИСЕЛЕВА.

«Не ожидал, что у нас в городе так много пишущей молодежи, - поделился впечатлениями поэт Иван ШЕПЕТА, член жюри в номинации «Поэзия». – В то же время, состоявшегося гениального поэта я не увидел. Хочу пожелать тем, кто занял призовые места – не обольщаться, остальным – не отчаиваться, и всем участникам конкурса – продолжать работать над собой!»

Конкурс «Гул океанского прибоя» традиционно проводится Управлением по делам молодежи администрации Владивостока. Победители получили дипломы и ценные подарки, главным призом стало выдвижение в кандидаты на присуждение президентской Премии для поддержки талантливой молодежи (кандидатом стала Екатерина Бодочко).

Теперь призеры конкурса готовятся к гала-концерту, который ожидается 20 апреля – здесь талантливые молодые литераторы «города нашенского» выступят совместно с одесским поэтом Ес СОЯ.

Ирина ГОРДЕЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ирина Гордеева
Теги: поэзия  Дизайн-фабрика "ЗАРЯ"  конкурс 



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