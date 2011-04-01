ДВФУ приглашает на выставку «Птицы рядом с человеком»

Зоологический музей ДВФУ приглашает на новую выставку, посвященную Международному дню птиц.

Кураторы выставки расскажут интересные факты о птицах, живущих рядом с человеком, ответят на вопросы гостей экспозиции. Какие виды синиц живут рядом с человеком? Как установить добрососедские отношения с малыми птахами? Какая птица может построить гнездо в пожарном ведре? Чьё гнездо напоминает бутылку? Какие птицы поселяются в домиках, изготовленных человеком? Обо всём этом и другом можно узнать, посетив выставку "Птицы рядом с человеком".

Материалы фондовой коллекции органично дополнены великолепными фотографиями.

Экспозиция открыта в Зоологическом музее ДВФУ (Океанский пр-т, 37) и продлится до 27 апреля.