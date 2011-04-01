Танцевальный коллектив «Улыбка» отмечает 30-летний юбилей

Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное движение вперед и умение работать в команде – основные слагаемые успеха одного из лучших танцевальных коллективов Дальнего Востока – ансамбля «Улыбка».

История «Улыбки» – уникального ансамбля, равного которому нет в Дальневосточном регионе, началась с 1981 г. Первый набор был небольшим, но постепенно слава об ансамбле бального танца разнеслась по Владивостоку – ведь именно этот коллектив единственный в городе набирал в группы детей 6-7 лет. Через несколько месяцев юные танцоры уже выходили на сцену, радуя зрителей не просто своей детской непосредственностью, но и слаженной, профессиональной работой на сцене, актерским мастерством. К 10-летнему юбилею ансамбль уже имел все звания, которые только можно было получить, – победитель городских, краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреат премии Приморского комсомола, обладатель почетного звания «Образцовый коллектив» и т.д.

На достигнутом здесь не привыкли останавливаться. И сегодня шоу-программе коллектива, включающей в себя не только бальные, но и современные и эстрадные танцы, хип-хоп и диско, джаз и танец живота, позавидуют многие профессиональные труппы. Танцоры ансамбля - постоянные участники лучших городских и краевых мероприятий, концертов, посвященных профессиональным праздникам и юбилеям частных компаний. За свою 30-летнюю историю ансамбль побывал с гастролями во Вьетнаме, Японии, США, Корее, Китае. В настоящий момент в коллективе занимается больше 250 детей. И все они – единый организм, слаженный и сплоченный, способный на большие дела.

Но секрет успеха коллектива лежит не только в специальной методике преподавания танцевальных дисциплин, позволяющей достичь практически профессионального исполнения. Прежде всего, бессменному руководителю коллектива, заслуженному работнику культуры РФ, отличнику народного просвещения Владимиру ТЮРИНУ удалось создать собственную систему воспитания детей и подростков, основная цель которой – вырастить не только хороших танцоров, но и надежных, порядочных людей.

«Даже в самых маленьких участниках нашего коллектива я не вижу детей, они все для меня взрослые, поэтому и требования к ним довольно высокие. Но мне кажется, что именно это им и нравится, - говорит Владимир Тюрин. – С ранних лет они учатся быть самостоятельными, отвечать за свои поступки».

С первого взгляда может показаться, что жесткие требования к каждому должны были бы подавить личности воспитанников. Но, к счастью, этого не происходит. Как показало тестирование участников коллектива, проведенное недавно в ВДЦ «Океан» новосибирскими психологами, каждый из участников ансамбля - потенциальный лидер.

«Это вполне закономерно. Ведь тот, кто не хочет быть лучшим, тот не работает часами в репетиционном зале, не спешит на тренировки в выходные и непогоду, тот не выходит на сцену и не отдает зрителям частичку своей души, - размышляет педагог. - Конечно, все дети разные. Но мы их стараемся расшевелить, создаем дополнительные условия для того, чтобы они раскрылись».

По этой системе работают и другие преподаватели «Улыбки», а так как все они – из числа воспитанников ансамбля, то коллективу удается на протяжении многих лет сохранять и традиции, и особую атмосферу.

Кстати, эта атмосфера чувствуется сразу, как только попадаешь в «Улыбку», и на каждом концерте положительная энергия участников коллектива сливается в одну мощную позитивную волну и буквально накрывает зрительный зал. Кажется, что ребята не только в совершенстве владеют собственным телом - через движения они передают зрителям тонкие и сокровенные порывы юных душ.

Каждый год в начале апреля «Улыбка» дарит Владивостоку свой отчетный концерт (в этом году он пройдет 2 и 3 апреля). Зал всегда заполнен до отказа разными поколениями зрителей – бабушки и дедушки, мамы и папы, учителя и воспитатели, знакомые и друзья, бывшие участники коллектива и просто поклонники, которые, побывав один раз на концерте «Улыбки», приходят регулярно, чтобы получить заряд положительных эмоций на целый год…

А получить эмоции есть от чего – на два часа зритель погружается в иной мир, где эпохи, стили и настроения сменяют друг друга. Средневековый замок с рыцарями и прекрасной дамой… Восторженный XIX век и русский вальс… Противоречивый век XX с его сложной историей… Война 45 года… Не сказано ни одного слова, а у зрителя глаза полны слез, а в душе – вулкан эмоций, чувств, настроений. На смену взрослым, опытным танцорам на сцену выходят малыши – озорные трубочисты, карлсоны, зверушки с острова Мадагаскар… Целый калейдоскоп различных стилей и танцевальных направлений, и все отточено, без единой заминки и суеты, и главное – легко и с улыбкой.

«У каждого танца – своя история. Какие-то номера рождаются практически сразу, над другими приходится размышлять годами, - говорит Владимир Тюрин. – Причем практически всегда – это коллективное творчество: прежде чем танцевальная история предстанет на суд зрителя, мы очень много работаем не только над стилистикой движений, но и над философией танца, историческим подтекстом. Главное – зажечь ребят какой-то идеей, и они начинают читать литературу на эту тему, смотреть фильмы, слушать соответствующую музыку. Так было с хореографическими сюитами «Легенда о чаше Грааля», «Ветеранам войны посвящается», «Чечня» и др».

Но и это еще не все составляющие формулы успеха, которую вывела для себя «Улыбка». Система воспитания Владимира Тюрина включает в себя не только работу в репетиционном зале и на сцене. Больше всего сплачивает ребят совместный отдых – в непростых, порой экстремальных условиях, они учатся жить и работать в команде.

Поближе к природе ансамбль отправляется два-три раза в год. На Новый год и осенью – в лес, на базу отдыха. Летом - на острова. На такие «неофициальные» мероприятия ребята начинают ездить лет с 10. И не могут остановиться, даже когда закончат свою танцевальную карьеру, обзаведутся семьями и детьми.

«В походы мы ездим не просто отдыхать. Любая поездка - это продолжение той работы, которую мы ведем в ансамбле, - говорит Владимир Тюрин. – Но на занятиях человек может казаться одним, а в нестандартных ситуациях он виден как на ладони: насколько он закален физически и морально, готов ли работать в коллективе, умеет ли дружить и в трудный момент подставить плечо соседу. Информации друг о друге мы получаем массу. И это очень помогает потом в повседневной работе».

О том, что система «Улыбки» работает безотказно, говорят не только результаты, которых достигает коллектив. За 30 лет существования «Улыбки» через нее прошли сотни мальчишек и девчонок. Для кого-то занятия здесь определили будущую профессию, кто-то нашел здесь свою вторую половинку, кто-то – лучших друзей на всю жизнь. Но качества, воспитанные в коллективе, помогли в дальнейшей жизни всем без исключения в карьере и личной жизни.

- Мне кажется, что самое ценное, что берет с собой во взрослую жизнь каждый участник ансамбля, – это умение работать в коллективе и ответственность, - говорит Татьяна АДРИАНОВА, протанцевавшая в «Улыбке» больше 17 лет. - В других коллективах между участниками очень много соперничества. Здесь же все основано на добрых отношениях, а «звездные болезни» пресекаются на корню. И тот факт, что мы, пройдя школу «Улыбки», приводим сюда своих детей, говорит о многом.

Свое 30-летие «Улыбка» отметит отчетным концертом 2 и 3 апреля в Центре детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43), в котором будет занято более 100 участников коллектива. В программу будут включены самые веселые и жизнерадостные номера из репертуара ансамбля. Кроме этого, к своему дню рождения «Улыбка» выпустила книгу «Ансамбль танца «Улыбка»: 30 лет без права остановки», презентация которой также пройдет в эти дни.