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Украшения новогоднего стола от мастера-флориста Светланы Пастуховой
23 декабря в 16.00 в галерее PORTMAY уже по сложившейся многолетней традиции мастер-флорист международного класса Светлана Пастухова представит праздничные композиции, оформленные в роскошные вазы для цветов, предназначенные для украшения новогоднего стола, домашнего и офисного интерьера.
Приближаются новогодние праздники, многие начинают думать, как украсить свой дом или офис. И конечно же все думают о том, как нарядить елку. Композиции от Светланы Пастуховой - это полет воображения и изобретательности, это лучшее украшение дома и офиса. Задумывать и создавать украшения – приятное и захватывающее занятие. Но оно требует специальных навыков и умений.
- С помощью аранжировок из сезонных ингредиентов можно создать дома праздничное рождественское настроение. Но даже простые идеи требуют большого труда, они могут изменить каждый дом, сделать его волшебным. Существует много различных способов и стилей по украшению, мы хотим предложить различные стили рождественских интерьеров, композиции, которые можно приобрести и украсить неповторимый праздник, - рассказала «ЗР» Ирина Кравченко, директор галереи PORTMAY.
Выставка композиций от Светланы Пастуховой продлится для горожан и гостей Владивостока до конца января.
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