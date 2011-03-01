Более двух сотен поклонников «Мумий Тролля» не смогли попасть на концерт

«Протекай, в «Арене» нас ждет «Мумий Тролль», впору было запеть поклонникам творчества основателя русского рокопопса Ильи ЛАГУТЕНКО, не сумевшим пробиться на концерт своего кумира во Владивостоке. Наиболее обиженные планируют выступить с коллективным иском в суд к организаторам концерта группы «Мумий Тролль» в рамках тура «Редкие земли» в одном из самых престижных ночных клубов Владивостока «Арена». 23 февраля более двух сотен поклонников группы с билетами на руках не смогли попасть в клуб из-за давки перед входом.

По словам одного из пострадавших, вход в клуб был перегорожен заградительными стендами, посетителей пускали партиями по 10 человек. Прежде чем пройти в концертный зал, необходимо было поменять билеты на входные браслеты, пройти личный досмотр, сдать верхнюю одежду в гардероб. Все это привело к сильнейшей давке перед входом. Некоторые, в том числе обладатели билетов за столиками, попали на концерт, когда группа уже отыграла более половины программы, другие так и не дошли до зала.

Вот один из комментариев, которые оставляют в Сommunity.livejournal те, кто не попал на концерт. «Купила два билета за 3 тыс. рублей за несколько дней до концерта. Приехали ровно в 22.00, то есть за час до концерта. Попали в толпу. К 12.00 ночи мы смогли дойти до входа - два часа стояли на улице, ни о каком праздничном настроении речи и быть уже не могло. Периодически вылезали администраторы и орали: «Ладнева!!! Ты где??? Пропустите девушку! Виталик! Проходи!» Короче, когда мы достигли входа, то увидели, что творится внутри. В итоге ушли. Очень надеюсь, что вернут деньги», - написала kos_manu.

Очевидцы утверждают, что в клубе находилось порядка 3 тыс. человек вместо 2 тыс., которые тот способен вместить. По словам генерального директора рекламного агентства BSA (агентство выступало партнером группы «Мумий Тролль» по доверенности в части организации концерта во Владивостоке) Сергея СОЛОВЬЕВА, по предварительным данным, на концерт было продано около 1,3 тыс. билетов, еще 250-270 пригласительных билетов были распространены среди информационных партнеров и СМИ.

- Мы слышали о проблемах, которые возникали в «Арене» ранее при организации масштабных концертов групп «Бумбокс» и «Руки Вверх!», поэтому заранее постарались свести возможные неудобства к минимуму. Спрос на билеты, как и следовало ожидать, был достаточно велик. Но мы изначально планировали, чтобы в клубе было не более 1650 человек, и сделали все, чтобы ограничить количество пригласительных до комфортного в зале. В настоящее время делается все, чтобы урегулировать все конфликтные вопросы с пострадавшими», - сказал «ЗР» Сергей Соловьев.

PR-менеджер клуба «Арена» Екатерина ВОРОНЧИХИНА сообщила, что давка перед входом в заведение возникла из-за того, что единовременно на концерт 23 февраля пришло огромное количество человек. «Работать с такой армией поклонников очень сложно. По нашим подсчетам, в клубе находилось не более 1,7 тыс. человек. Это не критично, на концерте группы «Руки Вверх!» присутствовало 1950 человек. Администрация клуба готова компенсировать обладателям билетов, не попавших на концерт, полную стоимость. Но окончательно эти моменты будут урегулированы после встречи с представителями организаторов», - сказала представитель клуба.

По словам очевидцев, Илья Лагутенко появился в клубе раньше означенного времени начала концерта и около полутора часов находился в бездействии, время от времени подписывая плакаты наиболее настырным поклонникам. Собственно концерт был отыгран «на ура!», и драйв Ильи доказал, что «Тролли» еще действительно, ого-го. Жаль только, что великолепное выступление было подпорчено проблемами с организацией концерта.

«Очередной скандал должен послужить уроком организаторам подобных мероприятий - нельзя жертвовать интересами клиентов ради сиюминутной прибыли. Урон имиджу клуба, конечно, нанесен. Если его владельцы смогут выйти из скандала достойно - браво. Но в любом случае в следующий раз пострадавший десять раз подумает, прежде чем пойти на очередной концерт», - сказал «ЗР» представитель одного из концертных агентств.