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Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
Сотрудники "Яндекса" с помощью нейросети создали музыкальный альбом в стиле Егора Летова. Творчество этого музыканта, отличающееся дисоциированным нарративом, оказалось наиболее простым для воссоздания искусственным разумом. В сервисе "Яндекс.Музыка" альбом под названием "404" опубликовали, указав в качестве исполнителя "Нейронную оборону". Первый трек озаглавлен "И все-то как в кайф!". Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на NEWru.
"После того как Алексей Тихонов показал мне "нейропоэта", мы так сильно захотели использовать стихи, написанные нейросетью, что даже кушать не могли. Понятно было несколько вещей: 1. Надо попробовать сделать стилизацию чего-нибудь культового. 2. Надо, чтобы культовый оригинал был достаточно маргинален.
Поясним, что имею в виду под пунктом два. Хармс, к примеру, у нейросетки получался годный, мощный у нее выходил Хармс, а вот Александр Сергеевич Пушкин выходил сомнительный. Нейросеть хорошо стилизовала тексты авторов, которые предпочитали диссоциированный нарратив (скажем мягко) или вообще работали с эстетикой абсурда. В целом можно было бы заморочиться, найти каких-нибудь актеров и заставить их читать нейрохармса на камеру (кстати, если заморочитесь и найдете, то я только за в это вписаться), но в этом не было какого-то достаточного художественного жеста, поэтому мы решили записать альбом. Сами, на коленке", - рассказывает в Facebook соавтор проекта Иван Ямщиков. Егор Летов показался экспериментатором подходящим по стилистике стиха и был, по их собственному признанию, "нежно любим". Еще одним фактором стало "гаражное звучание" "Гражданской обороны".
Ямщиков рассказал, что немало усилий пришлось приложить, чтобы получить нужный звук, однако технические сложности были успешно преодолены. "В целях оккультной достоверности в качестве кассеты, на которую перезаписывался наш материал, заботливый Паша использовал кассету "Гражданской обороны", - добавил он. Альбом появился одновременно на нескольких стриминговых сервисах.
"Интересно, обеспокоится ли этой новостью незабвенный Борис Борисыч? Его тексты все равно, кроме него, никому не понятны. Не отправит ли в скором времени на пенсию искусственный интеллект, кроме дальнобойщиков и швей, еще и поэтов-песенников?" - задается вопросом Geektimes.
Егор Летов, который считается основоположником русского панк-рока, скончался 19 февраля 2008 года в собственном доме в Омске в возрасте 43 лет от острой дыхательной недостаточности вследствие отравления алкогольными напитками. За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы "Гражданская оборона" и смежных проектов Егор Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году.
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