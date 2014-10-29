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Макаревич назвал имя организатора травли против себя
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил в травле, организованной против него, первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина. Об этом сообщает портал Сноб.
«У меня нет никаких письменных доказательств, но, насколько мне известно, это Володин, что бы он ни говорил на эту тему», — рассказал Макаревич. Певец уточнил, что ему об этом сообщили некие источники, имена которых он раскрывать не стал. «Я не знаю, чем я вызываю у него такую персональную ярость. Чем-то я ему очень не нравлюсь», — добавил Макаревич.
Журналисты поинтересовались у Макаревича, пытался ли он встретиться с Володиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Музыкант ответил, что это не принесет результата, поскольку Володин не признает себя инициатором травли.
Певец считает, что его травля началась в марте 2014 года с публикации петиции, авторы которой обвинили артиста в «пособничестве фашистам» и призвали лишить его государственных наград.
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Странная вера в доброго царя и злых вассалов. Говорил же что не надо прогибаться, а сам зачем то Путину письма пишет.