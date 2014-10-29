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Макаревич назвал имя организатора травли против себя

29 Октября 2014, 16:37 | В России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил в травле, организованной против него, первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина. Об этом сообщает портал Сноб.

 «У меня нет никаких письменных доказательств, но, насколько мне известно, это Володин, что бы он ни говорил на эту тему», — рассказал Макаревич. Певец уточнил, что ему об этом сообщили некие источники, имена которых он раскрывать не стал. «Я не знаю, чем я вызываю у него такую персональную ярость. Чем-то я ему очень не нравлюсь», — добавил Макаревич.

Журналисты поинтересовались у Макаревича, пытался ли он встретиться с Володиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Музыкант ответил, что это не принесет результата, поскольку Володин не признает себя инициатором травли.

Певец считает, что его травля началась в марте 2014 года с публикации петиции, авторы которой обвинили артиста в «пособничестве фашистам» и призвали лишить его государственных наград.

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ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: травля  володин  макаревич  журналист 



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Комментарии

  • макарон17:50, 29.10.2014#

    Странная вера в доброго царя и злых вассалов. Говорил же что не надо прогибаться, а сам зачем то Путину письма пишет.

  • Дуремар Феофанович22:14, 29.10.2014#

    Это всё я организовал.

  • жека с чуркена00:22, 30.10.2014#

    некуй было петь где попало!!!

  • Псевдоним10:09, 30.10.2014#

    то есть это Володин его на митинги отправлял, тексты интервью ему писал, на трибуны к немцову с отставных и шендеровичем отправлял, - совсем о. . . . л макар.

  • Псевдоним11:13, 30.10.2014#

    а что, разве Макаревича кто-то травит? Его прлсто выбросили. Как использованный презерватив.

  • Псевдоним14:53, 01.11.2014#

    это вы, уважаемый, ему льстите! обычный гандон, думаю, гораздо лучше будет соответствовать оригиналу, в смысле макаревичу.

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