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МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей

28 Июля 2016, 16:00 | В России

ГУ МВД по Свердловской области объявило о закупке программно-аналитического модуля для информационной системы «Зеус». Конкурс состоится 8 августа, начальная цена годовой лицензии — 1 млн 850 тыс. руб. Согласно документам на сайте госзакупок, система позволяет мониторить всю активность пользователя в соцсетях: следить, кого он добавляет в друзья, о чем пишет посты, встречаются ли в его публикациях поисковые слова; в какие группы вступает пользователь, какие фото и видео добавляет и удаляет, с кем и как часто общается.

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ" и Znak.com, программный модуль уже прошел испытания и начал работать в семи регионах России: в Новосибирской, Самарской и Тюменской области, ХМАО, Самаре, на Алтае и в Липецкой области.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил изданию, что ведомство закупает программное обеспечение для мониторинга соцсетей. Он отметил, что оно необходимо сотрудникам полиции «для выполнения возложенных на них законом задач, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму». «Работы на таком оборудовании будут проводиться только по решению судебных инстанций, чтобы не было нарушения законных прав граждан. Работа в этом направлении необходима как для безопасности государства в целом, так и для жителей Свердловской области»,— сказал господин Горелов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: соцсети  слежка  МВД 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 20:09, 28.07.2016#

    этим должно заниматься фсб. у мвд другие функции. пусть лучше сотрудники почаще улицы патрулируют, и участковым нужно держать ухо востро, и знать каждого жителя в лицо.

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