Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал открытое письмо Путину

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, в котором попросил президента России прекратить травлю, начатую в СМИ против музыканта.

Андрей Макаревич обратился с открытым письмом из-за резкой критики его выступления перед детьми беженцев на востоке Украины. В послании артист обвинил журналистов, которые приписывают ему выступления перед украинскими силовиками, в «бессовестном вранье», а также заявил, что не чувствует за собой вины из-за поездки на Украину.

Текст открытого письма Андрея Макаревича:

Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину.

Господин президент!

Третью неделю не иссякает поток грязи и клеветы, льющийся на меня со страниц газет и экрана телевизора. Меня называют «другом хунты», «пособником фашистов», «предателем» и т.д. Между тем, единственное «преступление», которое я совершил, состоит в том, что в городе Святогорске в лагере беженцев из Донецка и Луганска я в рамках благотворительности спел три песни для детей этих беженцев. В связи с чем никакой вины за собой не чувствую. Всё остальное, что нам рассказывают в СМИ про мою поездку, — бессовестное враньё.

Группа «Машина времени» существует сорок пять лет. За эти годы она обрела миллионы поклонников в России и мире. И уж в чём никак нас нельзя обвинить – это в нелюбви к Родине.

Господин президент, я настоятельно прошу Вас прекратить этот шабаш, порочащий моё имя.

Пока ещё Народный артист России

Андрей Макаревич.

Напомним, после визита Андрея Макаревича с гуманитарной помощью на восток Украины в начале августа 2014 года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил лишить артиста всех государственных наград. Другой депутат Вадим Деньгин заявил, что Макаревич ездил на Украину ради денег (сам певец эту информацию опроверг, заявив, что ее распространила «желтая пресса»).

Парламентарий Дмитрий Литвинцев в свою очередь предложил выслать Макаревича из страны, а петербургский депутат Виталий Милонов выступил за запрет концертов «Машины времени». После резкой критики артиста со стороны законодателей группа депутатов из Петербурга предложила проводить психиатрические обследования парламентариев всех уровней.

Кстати, это третье письмо певца президенту. После второго он публично «зарекся» писать еще, так как Владимир Путин ему не отвечал.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.