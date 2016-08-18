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Россияне перестали ходить в кино
Посещаемость российских кинотеатров в июле 2016 года была худшей за последние пять лет (с 2012 по 2016 год). Посещаемость на пике лета составила всего лишь 14,5 млн зрителей — на 16,4% меньше, чем в июле 2015-го. Таковы результаты исследования независимой компании Movie Research, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
— Дело здесь не в качестве выпускаемых картин и не в выборе маркетинговых кампаний — впервые мы можем настолько отчетливо наблюдать, какое сильное влияние оказывает фактор сезонности на кинопрокат в России, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко.
Действительно, стоило столбику термометра закрепиться на 27-градусной отметке, как залы кинотеатров опустели. Даже самое интересное кино не стоит дня, проведенного на личных шести сотках или пляжах, решили наши сограждане.
Тенденция к снижению посещаемости наметилась еще в конце июня, когда самые мощные блокбастеры, на которые прокатчики и студии делали ставки, не принесли желаемого результата. Так, не оправдала ожиданий вторая часть приключенческой анимации студии Disney «В поисках Дори», собравшая всего 197 млн рублей за первый уикенд, хотя создатели рассчитывали обогнать в прокате анимацию-«миллиардера» «Зверополис».
Точно так же просел и фантастический блокбастер «Тарзан. Легенда», заработавший в первый уикенд 204,9 млн рублей и 114 млн — во второй. Комедия студии Worner Bros «Охотники за привидениями», стартовавшая в последнюю неделю июля, тоже показала не лучший результат: 168 млн рублей. Не помогло ленте даже участие одного из самых востребованных современных актеров — Криса Хемсворта. Критики встретили перезапуск франшизы более чем прохладно.
Самым посещаемым фильмом июля стала анимационная лента «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: стартовав во второй половине месяца, она привела в кинотеатры за три недели проката 3,9 млн зрителей и заработала за первый уикенд 373,6 млн рублей. При этом пятая часть франшизы показала в прокате гораздо худший результат, чем предыдущие: четвертая часть «Ледникового периода», вышедшая в прокат в 2012 году.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:23, 19.08.2016#
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Да просто кому нужны эти кинотеатры, когда фильмы можно посмотреть дома? Причем, кинотеатры заламывают такой большой ценник на свои услуги, что проще купить домой телик на 40 дюймов и качать фильмы из интернета.