Россияне перестали ходить в кино

Посещаемость российских кинотеатров в июле 2016 года была худшей за последние пять лет (с 2012 по 2016 год). Посещаемость на пике лета составила всего лишь 14,5 млн зрителей — на 16,4% меньше, чем в июле 2015-го. Таковы результаты исследования независимой компании Movie Research, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

— Дело здесь не в качестве выпускаемых картин и не в выборе маркетинговых кампаний — впервые мы можем настолько отчетливо наблюдать, какое сильное влияние оказывает фактор сезонности на кинопрокат в России, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко.

Действительно, стоило столбику термометра закрепиться на 27-градусной отметке, как залы кинотеатров опустели. Даже самое интересное кино не стоит дня, проведенного на личных шести сотках или пляжах, решили наши сограждане.