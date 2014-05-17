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Лучшие тосты и SMS поздравления, цитаты из сериалов и фильмов собрал новый портал 2Y2.ru
В новой базе креативного контента 2Y2.ru собраны и удобно сгруппированы тексты на все случаи жизни: здесь пользователь найдёт глубокомысленные тосты и весёлые SMS поздравления, цитаты из сериалов, стихов и фильмов, поговорки народов мира, афоризмы людей, известных своим остроумием, и многое другое. Благодаря удобной системе работы с поиском по сайту затраты времени и сил на поиск нужного высказывания отныне минимизированы.
Для всех, кто хоть раз сталкивался с проблемой поиска в интернете готовых высказываний, подходящих к определённому случаю, вопрос времени обычно играет не последнюю роль. Каждый, кто любит сверкнуть в своей речи жемчужинами мудрости или юмора, оценит новый сайт, собравший и вобравший в себя лучшие тосты, по-настоящему смешные анекдоты и SMS поздравления, любимые цитаты из сериалов, фильмов, книг и песен, афоризмы знаменитых людей. Сайт оборудован несложной и удобной в использовании системой навигации, способной сэкономить посетителю массу времени: портал автоматически отсортирует найденные тексты по множеству параметров, нужно их только задать. Ресурсы сайта можно группировать по таким критериям, как тематика, время добавления высказываний, оценка других пользователей, автор/источник цитаты.
В помощь пользователю, который не совсем представляет, что конкретно ищет, на сайте работает метарубрикатор, который перенаправит в отдельные категории текстов: цитаты из сериалов и фильмов найдутся в рубрике «Цитаты», отдельной рубрикой размещены все SMS поздравления и просто забавные SMS-ки на любой вкус, целый раздел посвящён анекдотам — здесь найдутся и свежие шутки, и старые-добрые анекдоты про Штирлица и «новых русских». Поиск при помощи облака тегов поможет сориентироваться тем, кто ищет цитаты и высказывания на чётко определённую тематику.
Пользователь сайта может работать с текстами, найденными в базе, создав личный кабинет на портале (регистрация не требует много времени и осуществляется бесплатно). Создание личного кабинета позволяет добавлять полюбившиеся высказывания в папку «Избранное» — это значит, что в случае необходимости к найденному тексту можно будет оперативно вернуться.
Сайт разрабатывался с расчётом на перспективу роста и пополнения базы контента, для этого на нём присутствует возможность предлагать свои тексты — это может сделать каждый, кто зарегистрировался на портале. Кроме того, любой посетитель сайта может влиять на рейтинг размещенных текстов, которые уже находятся на сайте, выставляя им положительные или отрицательные рейтинговые оценки.
Создатели портала уверены, что их проект станет универсальным помощником в подборе метких выражений и острот для всех любителей блеснуть яркой мыслью в обществе, которые по-настоящему ценят своё время. Также креативная база пригодится тем, кто работает со словами на профессиональном уровне. В проработке концепции 2Y2 команда проекта максимально учла интересы и запросы многочисленных ведущих, организаторов торжеств и сценаристов.
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