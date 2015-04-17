Американский фильм "Номер 44" отозван из российского проката

В Министерстве культуры РФ сообщили, что голливудский фильм «Номер 44» лишен прокатного удостоверения, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс".

«По итогам пресс-просмотра фильма в Министерство культуры РФ поступили вопросы, касающиеся его содержания: в первую очередь — искажения исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи», — говорится в комментарии Минкультуры.

Действие фильма разворачивается в СССР во время правления Сталина. Главный герой — опальный офицер советской разведки Лев Демидов — расследует серию убийств детей. В описании фильма говорится, что «запутанная цепочка преступлений приводит его к самой верхушке власти», передает «Интерфакс».

В Белоруссии не будут демонстрировать американский фильм «Номер 44». Об этом заявил Василий Коктыш, генеральный директор белорусского УП «Киновидеопрокат».

Он отметил, что соответствующее решение приняла компания «Централ Партнершип» – российский прокатчик, с которым у УП «Киновидеопрокат» заключен договор.

Ранее Василий Коктыш заявлял, что белорусские зрители увидят кинокартину, а ажиотаж вокруг нее лишь усилит интерес.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.