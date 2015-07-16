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Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню о российских рок-музыкантах: в тексте певец называет своих коллег глистами и прощается с золотой эпохой рок-н-ролла. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ и официальный сайт певца.
Макаревич в песне, которая в скором времени явно обещает стать скандальной, отрекся от своих «собратьев» и сравнил их с глистами. «Но как же послушно стали глистами. Бывшие братья мои», — отметил в новом тексте музыкант.
Он добавил, что хотя русский рок и был всегда «доморощенный» и «битый-побитый», но это был «все-таки рок-н-ролл».
Теперь, по мнению певца, все «раскололось» и настало время прощаться с «золотой эпохой». В конце песни лидер «Машины времени» отметил, что все воздастся «по вере их».
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Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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