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Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами

16 Июля 2015, 16:52 | В России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню о российских рок-музыкантах: в тексте певец называет своих коллег глистами и прощается с золотой эпохой рок-н-ролла. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ и официальный сайт певца.

Макаревич в песне, которая в скором времени явно обещает стать скандальной, отрекся от своих «собратьев» и сравнил их с глистами. «Но как же послушно стали глистами. Бывшие братья мои», — отметил в новом тексте музыкант.

Он добавил, что хотя русский рок и был всегда «доморощенный» и «битый-побитый», но это был «все-таки рок-н-ролл».

Теперь, по мнению певца, все «раскололось» и настало время прощаться с «золотой эпохой». В конце песни лидер «Машины времени» отметил, что все воздастся «по вере их».

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: машина времени  глисты  макаревич  песня  рок-н-ролл 



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Комментарии

  • 333321:08, 16.07.2015#

    А что? Этого жиденка-русофоба разве еще не грохнули?

  • 333321:08, 16.07.2015#

    А что? Этого жиденка-русофоба разве еще не грохнули?

  • Андрей21:18, 16.07.2015#

    Он- молодец!!! У него хватило духу восстать против Путинской системы. А остальные- молчат и делают вид, что все хорошо. Нам всем в морду плюнули уже сто раз, а все сказали- Божья Роса

  • Есаул22:24, 16.07.2015#

    Думаю тебе правильно плюнули!А чё сильно много раз?

  • Есаул22:24, 16.07.2015#

    Думаю тебе правильно плюнули!А чё сильно много раз?

  • Есаул22:24, 16.07.2015#

    Думаю тебе правильно плюнули!А чё сильно много раз?

  • Псевдоним21:23, 16.07.2015#

    РуSSикий говняный мир. . победил:)

  • Дмитрий21:25, 16.07.2015#

    Он - не молодец ! Он - ЧМО жидовское, которое получило образование в СССР, а теперь вафельницу свою поганую открывает ! Пусть заткнется и валит к своим геям в Европу или к чмошникам в Штаты !!!! ГНИДА !!!!!!!!!!!

  • 44421:32, 16.07.2015#

    Абсолютно в дырочку. Его гниду надо было в тюрьме еще при СССР сгноить.

  • люди гибнут за "металл"!21:43, 16.07.2015#

    а тебе не хватает ума, задать вопрос:" почему он никуда до сих пор не уехал?" Макаревич кто кто, но точно не предатель .

  • люди гибнут за "металл"!21:43, 16.07.2015#

    а тебе не хватает ума, задать вопрос:" почему он никуда до сих пор не уехал?" Макаревич кто кто, но точно не предатель .

  • люди гибнут за "металл"!21:44, 16.07.2015#

    а тебе не хватает ума, задать вопрос:" почему он никуда до сих пор не уехал?" Макаревич кто кто, но точно не предатель .

  • Justfirst21:51, 16.07.2015#

    Ты даже мизинца Макаревича не стоишь, пытаешься скрыть свою никчемность оскорблениями в адрес достойного и смелого человека

  • 0000022:01, 16.07.2015#

    Заткнитесь подстилки пендосовские!

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