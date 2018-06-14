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Умер режиссер Станислав Говорухин
Он родился в Приморском крае
Депутат Госдумы, режиссер Станислав Говорухин скончался. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
По словам спикера, Говорухин умер в 10:37 в санатории «Барвиха». «Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»). О госпитализации Говорухина стало известно накануне, 13 июня.
Станислав Говорухин родился в 1936 году в Приморском крае. Изначально будущий режиссер обучался на геолога, хотя на этот поприще проработал всего год. В 1966 году Говорухин закончил ВГИК и начал снимать кино. Говорухин создал такие известные картины, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят».
Фото Сергея ПЯТАКОВА, РИА «Новости».
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Чё за чушь написали, в каком Приморье он родился. Он родился помойму в Свердловской области. Вот лишь бы ляпнуть. . . .