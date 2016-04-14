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Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
Виной всему российские контрсанкции
Посетителей российских кинотеатров, привыкших наслаждаться фильмом, параллельно потребляя попкорн, в ближайшем будущем может постигнуть разочарование, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Кто-то просто не обнаружит заветное ведерко на витрине кинобара. А кому-то этот продукт окажется не по карману, пишут «Известия».
Исследовательская компания «Невафильм Research» предоставила очередной прогноз о развитии российского кинорынка в 2016 году, согласно которому, доходы кинобаров, и без того снизившиеся в прошлом году на 8,5%, не вернутся к росту из-за вступившего в силу запрета на ввоз зерен американского попкорна и острого дефицита отечественного.
Это значит, что исходного продукта для производства кинолакомства может не хватить, а то, что произведено, вырастет в цене и будет недоступно широкому потребителю.
Чтобы отечественному зрителю было что пожевать, единственный производитель зерен попкорна в стране — ООО «КраснодарАгроальянс» — принимает отчаянные меры. Компания отказывает в экспорте зерна дистрибуторам из Болгарии, Молдовы, Сербии, Армении, Белоруссии, Украины и Казахстана в пользу российских клиентов.
— На сегодняшний день спрос на нашу продукцию во многом превышает предложение. Мы вынуждены отказывать многим компаниям, которые работали на импортном зерне, а после запрета обратились за помощью к нам. Но в первую очередь мы отказываем в экспорте зерна, чтобы снабдить им российских заказчиков, — рассказала «Известиям» менеджер по продажам Анастасия Ковалева.
Тем не менее заказчики бьют тревогу. Зерна мало. И это серьезно, ведь попкорн — самый продаваемый в кинобарах продукт. А всего доходы от продажи съестного и напитков составляют до 30% доходов кинотеатров.
Значит ли исчезновение или резкое уменьшение попкорновых продаж, что в кинозале перестанут жевать? Не секрет, что многим деятелям кино не нравятся жующие зрители. На недавней церемонии «Ники» Андрей Кончаловский поздравлял коллег с появлением фильмов, «на которых не жуют».
По мнению сценариста и писателя Юрия Арабова, проблема как раз в малом количестве таких картин.
— Если большинство кинопродукции и есть этот самый попкорн, — говорит Арабов, — то почему бы зрителю не жевать? Неважно, что — кукурузу или жвачку.
Генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев полагает, что кинобары предпримут всё необходимое, чтобы заменить попкорн каким-либо аналогом, например картофельными чипсами.
— К советским временам, когда бутербродами и лимонадом наслаждались в буфетах, а в залах были заняты исключительно просмотром фильма, к сожалению, не вернутся. Люди уже привыкли нагружать руки и челюсти, — сказал «Известиям» Рязанцев.
Вместе с тем гендиректор согласен с Кончаловским: есть фильмы, на которых не жуют. Если картина действительно захватывает зрителя, попкорн, чипсы и кола отходят на второй план. Дело за прокатчиками. Обеспечьте кинотеатры такими лентами — и проблема исчезнет сама собой.
В патовой ситуации, кажется, победителей нет. Без попкорна страдают и зрители, и кинотеатры. Однако, по словам заместителя главы департамента культуры Москвы Владимира Филиппова, в выигрыше оказываются не посещающие кинотеатры люди старшего возраста.
— Недавно департамент проводил исследования и выяснил, что они не ходят в кино, потому что им не нравится запах попкорна, — пояснил чиновник «Известиям».
Родина «киношного» попкорна — США. Популярность этой закуски возросла в 1912 году, когда ее стали продавать в кинотеатрах. Подлинный расцвет попкорн пережил в период Великой депрессии. Публика искала утешения у волшебного экрана, порция попкорна стоила 5–10 центов, торговцы устанавливали свои машины напротив синема-дверей. К 1945 году половина попкорна, потреблявшегося в США, съедалась в кино. В России попкорн в кинотеатрах появился в конце 1980-х, и в данный момент практически все кинотеатры нашей Родины имеют в своем распоряжении аппараты по производству этой кинорадости.
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Правильно с дебильными пендосовcкими привычками, перекочевавших уже к нашему дебильному поколению надо бороться нещадно.